Seppi Imhof im Porträt – Er erweckte die Ideen von Jean Tinguely zum Leben Josef «Seppi» Imhof war 20 Jahre lang die rechte Hand des Schweizer Künstlers. Dem Museum Tinguely schenkt er nun Hunderte Dokumente aus den verrückten Zeiten mit dem Skulpturenbauer. Julia Gisi

«Zwischen uns hat es sofort gefunkt», sagt Josef «Seppi» Imhof über die erste Begegnung mit Jean Tinguely. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

«Jean Tinguely sucht per 15. Juli Bauschlosser oder Schlosser (Deutschschweizer) vielseitig und schwindelfrei, Autofahren (Jasskenntnisse erwünscht), f. d. Konstruktion einer Rieseneisenplastik in der Nähe von Paris für die Dauer von ca. 6 Monaten. Für Unterkunft und Verpflegung wird gesorgt.»

Josef Imhof, kurz Seppi, ist 27 Jahre alt, als sein Blick zufällig an diesen Zeilen in der «Berner Zeitung» hängen bleibt. Damals, im Jahr 1970, ist er noch Schlosser beim Eisenwerk Von Roll und führt in Solothurn ein ruhiges Leben. Für seinen Geschmack ein bisschen zu ruhig.