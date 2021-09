Raus aus der Illegalität – Er eröffnet den ersten legalen Pokerclub in Basel Luca Casali setzt alles auf eine Karte: Der Basler will das anrüchige Image des Kartenspiels wieder aufpolieren und mit Another Poker im Klybeck einen Ort für eine lokale Spielcommunity schaffen. Dabei muss er strenge Regeln einhalten. Julia Gisi

Pure Freude statt Pokerface: Luca Casali in seinem neuen Club Another Poker. Foto: Nicole Pont

220 Quadratmeter nur fürs Pokern, Platz für 72 Spieler, 22 Mitarbeiter und eine Bar: Luca Casali hat grosse Pläne. Denn am Freitag eröffnet er an der Uferstrasse 90 in Basel seinen Pokerclub Another Poker. Es ist einer der grössten seiner Art in der Schweiz. Obwohl sich der Club in einem eher unauffälligen Bürogebäude im Klybeck, nicht weit vom Freiluftrestaurant Landestelle entfernt, befindet, muss er sich überhaupt nicht verstecken. Denn es ist der erste behördlich genehmigte Pokerclub in Basel. Dementsprechend gelten für den Spielbetrieb auch strenge Regeln.