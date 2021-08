Ein Baselbieter Zeitzeuge berichtet – Er erlebte den Bau der Berliner Mauer Der Architekt Albrecht Rau-Häring, der heute in Pfeffingen zu Hause ist, stand kurz vor dem Abitur, als die Errichtung des «antifaschistischen Schutzwalls» begann. Ein Einzelschicksal, wie es 1961 zahlreiche gab. Christian Fink

Er war beim Mauerbau dabei und litt unter dessen Folgen. Foto: Mimmo Muscio

Albrecht Rau ist vierzehn, als er 1958 die Grundschule beendet. Obwohl seine Familie in Fürstenwalde östlich der Berliner Mitte lebt, besucht er fortan das Evangelische Gymnasium in West-Berlin. Sein älterer Bruder ist bereits dort. Die sogenannten Ost-Klassen, die im Gymnasium geführt werden, sind voll mit Jugendlichen, die in der DDR nicht zur Oberschule zugelassen werden.

Zwei Drittel bis drei Viertel sind Pfarrerskinder, so auch die Brüder. Überdies finden sich etliche Kinder von Akademikern in der Klasse. Das Bildungssystem der DDR fördert vor allem Arbeiterkinder. Extrawürste für Akademikerkinder gibt es nicht. Allenfalls für Kinder höherer Funktionäre.