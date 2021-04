Thurgauer verliert Bürgerrecht Er zog in den Jihad – jetzt nimmt ihm der Bund den Schweizer Pass weg

Alperen A. verteilte Korane in Schweizer Städten, dann ging er in den Jihad und hielt seine eigene Ehefrau als Geisel. Jetzt will der Bund sicherstellen, dass er nie mehr in die Schweiz zurückkehrt.