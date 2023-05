Life&Style: 90er-Flair im Streetstyle – Er bringt Berliner Coolness ins Kleinbasel Friedrich, der in Basel studiert, lässt sich modisch gerne von seiner Liebe für den Rap beeinflussen. Julia Gisi

Heute im Streetstyle: Friedrich aus Berlin. Foto: Kostas Maros

Unverkrampft, unkompliziert und unmissverständlich sich selbst: So wie seinen Kleidungsstil, so könnte man auch Friedrich beschreiben. Obwohl er bald weitermuss, nimmt er sich Zeit, um unsere Fragen zu beantworten. Aufgefallen ist uns der Student auf den ersten Blick vor allem durch seine Denim-Jacke – zusammen mit der schmalen, rechteckigen Sonnenbrille und der Bauchtasche, die er als Crossbody-Bag trägt, wirkt sein Outfit fast wie eine kleine Ode an den Stil der 90er-Jahre. Eine Ära, die auch 2023 ein Comeback in der Mode feiert.