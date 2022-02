Nachruf auf Peter Rusch – Er brachte die Muttenzer Kurve zum Singen Musikalisch hatte sich Peter Rusch stets der britischen Musik verschrieben. Doch vor sieben Jahren veröffentlichte er zusammen mit seiner Band The Zodiacs eine Baseldeutsch vorgetragene Hymne an den FCB. Meinung Christian Fink

Peter Rusch, 2018 live im -tis.

Er gehörte zu den Beständigen der Basler Rockszene. Im Laufe seiner über 50 Jahre dauernden Musikkarriere tauchte er in selbiger immer wieder auf als ausdrucksstarker, geschmeidiger Sänger, aber auch als Komponist und Texter. Dies in verschiedenen Bands. Eine dieser Bands steht in Peter Ruschs musikalischem Portfolio im Zentrum: The Zodiacs. 1977 gegründet, präsentierte sich die Gruppe lange als Coverband. Erlesene Songs nicht allzu oft gehörter britischer und amerikanischer Bands, so das Credo. Und: lieber exzellente Covers als mittelmässige eigene Songs.