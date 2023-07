Pilotprojekt – Eptinger testet im Detailhandel Mineralwasser in Glasflaschen Seit gut einem Monat findet man in einigen Coop-Filialen in Basel Glasflaschen des Oberbaselbieter Herstellers. Was steckt dahinter? Dorothea Gängel

Im Pilotprojekt hat die Kundschaft die Wahl: Eptinger in PET- oder Glasflaschen. Foto: PD

Seit Ende Mai findet man in ausgewählten Coop-Filialen in den beiden Basel Eptinger Mineralwasser nicht nur in PET- sondern auch in Glasflaschen. Ob das Angebot, das es bisher nur für die Gastronomie gab, auch im Detailhandel funktioniert, wird im Rahmen des Nachhaltigkeitsengagements von Coop in einem Pilotversuch getestet. Der genaue Zeitrahmen ist noch offen. «Wir möchten in der Pilotphase die Saisonalitäten abbilden, daher wird diese voraussichtlich ein Jahr dauern», sagt Philipp Baumann, Purchasing Product Manager Erfrischungsgetränke Coop. Die Region Basel wurde als Testregion gewählt, da hier sowohl die ländlichen als auch die städtischen Gebiete abgedeckt werden können. Und weil der Hersteller Eptinger selbst aus dem Oberbaselbiet kommt und der Name in der Region bekannt ist.