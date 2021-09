Wissenschaftlerin zur Ehe für alle - Entwickeln sich Kinder bei homosexuellen Eltern schlechter?

Frau Neresheimer, entwickeln sich Kinder von homosexuellen Eltern schlechter als die von heterosexuellen Paaren?

Nein. Die Kinder entwickeln sich sehr ähnlich. Zu dieser Aussage kommt eine überwiegende Mehrheit der Studien in Europa, den USA, Australien und Neuseeland. Einzelne Studien lassen den Schluss zu, dass Kinder von homosexuellen Eltern im sprachlichen Bereich stärker sind als andere Kinder – bei der Sprachentwicklung und im Wortschatz schneiden sie besser ab. Das könnte daran liegen, dass schwule und lesbische Paare im Durchschnitt älter sind, wenn sie Eltern werden. Man könnte vielleicht sagen, sie gehen bewusster an die Erziehung heran – das wiederum ist aber nur eine These. Bis jetzt gibt es dafür noch keine empirischen Belege.