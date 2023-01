«B-Girl Battle» in Basel – «Entweder sie sagen dir, man tanze nicht sexy genug oder aber zu sexy» Ab 2024 ist Breaking eine olympische Disziplin. Breaker-Frauen sollen nun gefördert werden. Die Tänzerinnen Arlette Dellers und Celia Bermúdez erzählen, wie es als Frau in der Szene ist. Vivana Zanetti

Die Basler Tänzerin Arlette Dellers (li.) und Compagnie-Mitglied Celia Bermúdez (re.). Foto: Theodor Diedenhofen

Eines möchten Arlette Dellers und Celia Bermúdez gleich zu Beginn klarstellen: «Wenn wir in unserer neuen Produktion Sexismus und toxische Männlichkeit thematisieren, dann kritisieren wir nicht die Breaking-Szene an sich.» Vielmehr thematisierten sie ein gesellschaftliches Problem, das sich auch in der Hip-Hop-Kultur niederschlage, sagen die beiden Tänzerinnen der Basler Compagnie «FLUX crew», die am Donnerstag im Bau 3 mit «B-Girl Battles» Premiere feiert.