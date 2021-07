Widerstand gegen Pandemie-Massnahmen – Entsteht hier eine neue Volksbewegung? Das Referendum gegen das Covid-Gesetz ist in Rekordzeit mit einer Rekordzahl von Unterschriften zustande gekommen. Wie war das möglich? Drei Beteiligte erzählen. Edgar Schuler

Gegen das Covid-Gesetz sind im zweiten Anlauf 187’000 Unterschriften zusammengekommen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Das ist sehr beeindruckend, aber auch beunruhigend.» Tom Cassee, Kampagnenexperte und Generalsekretär der SP Schweiz, staunt über die 187’000 Unterschriften, die innerhalb von 24 Tagen für das zweite Referendum gegen das Covid-19-Gesetz zusammenkamen.

Es ist das fünftbeste Resultat eines Referendums in der Geschichte dieses Schweizer Volksrechts. Allerdings sind die Unterschriften nicht überprüft. Wie viele es am Schluss genau waren, wird ein Geheimnis bleiben: Die Bundeskanzlei muss nur so viele Unterschriften überprüfen, bis feststeht, dass das Referendum zustande gekommen ist. Die Hürde von 50’000 Unterschriften wurde aber zweifellos deutlich übertroffen.

