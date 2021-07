Schwimmen im Rhein – Entspannung ja, Entwarnung nein Endlich haben sich die Regenwolken in Luft aufgelöst und Sonnenschein Platz gemacht. Doch mit dem erfrischenden Sprung in den Rhein dürfte es im Juli nichts mehr werden. Lucas Huber

Auf den Sprung ins kühle Nass sollten Rheinschwimmerinnen und -schwimmer vorläufig verzichten. Foto: Dominik Plüss

Nun ist er endlich da, der Sommer. Endlich ist es warm, endlich herrscht Badewetter. Doch die Sache mit den Wasserfreuden ist kompliziert. Denn mit dem Basler Volkssport schlechthin, dem sommerlichen Rheinschwimmen, wird es vorerst nichts. Zumindest nicht vor dem nächsten Regen, so ironisch das klingen mag.

Das bestätigt auch die Nachfrage beim Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Mediensprecher Toprak Yerguz informiert, man appelliere an die Bevölkerung, das Schwimmen im Rhein bis auf weiteres zu unterlassen.

So geschehen etwa am 13. Juli, als die Kantonspolizei einen entsprechenden Tweet absetzte, in dem die Bevölkerung gebeten wurde, «das Schwimmen und weitere Aktivitäten auf oder im Rhein und den anderen Fliessgewässern vorübergehend zu unterlassen». Die Situation lasse sich wie folgt zusammenfassen, so Yerguz: «Entspannung ja, Entwarnung nein!»