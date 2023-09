Entspannte Reise durch den Maghreb – Mit dem Zug von Oujda nach Marrakesch Ein zeitloser Zauber begleitet diese Fahrt durch Marokko: Unser Autor lässt sich vom Oriental ­Desert ­Express durch die Wüstenlandschaft kutschieren – auf Zwischenstopps besichtigt er Paläste, üppige Oasen und quirlige Märkte. Markus Schmid

Magisches Marokko: Der ­legendäre ­Wüstenzug Oriental ­Desert ­Express tuckert gemächlich durch die Landschaft aus Sand und Stein. Foto: Philipp Rohner

Dieser Artikel stammt aus der Schweizer Familie

Es ist früh am Morgen in Oujda. Der erste Gebetsruf des Muezzins ist verklungen, noch sitzt die Dämmerung über der Stadt dicht an der Grenze zu Algerien, noch sind ihre Strassen und Gassen wie leer gefegt. Nur am Bahnhof herrscht Geschäftigkeit. Auf Gleis 1 wartet bereits der Zug nach Bouarfa auf uns und eine Schweizer Reisegruppe.

Auf seiner Fahrt in die rund 300 Kilometer südlich gelegene ehemalige Bergarbeiterstadt durchquert er die marokkanische Wüste. Doch nicht allein die Aussicht auf eine traumhafte Reise durch die einsame Landschaft aus Sand und Stein hat uns in diese abgelegene Gegend im Osten ­Marokkos gelockt, die in Reiseführern ­selten erwähnt wird. Sondern auch die Geschichte und der legendäre Ruf dieses Oriental Desert Express.

Schon James Bond war hier: Drehort für den Film «Spectre» an der Strecke des Oriental Desert Express. Foto: Philipp Rohner

Diese Geschichte beginnt Mitte der 1920er-Jahre mit einem ehrgeizigen Projekt der Kolonialmacht Frankreich. Ein mehrere tausend Kilometer langes Streckennetz sollte das Mittelmeer mit den Kolonien im heutigen Sudan und Niger verbinden. Doch die Franzosen kamen mit dem ehrgeizigen Projekt auf marokkanischem Boden nur bis Bouarfa. Hohe Kosten, der Zweite Weltkrieg und die Unabhängigkeitserklärung Marokkos im Jahr 1956 verhinderten den weiteren Ausbau.

Diese Reise ist ein Angebot der Schweizer Familie, mehr Infos finden Sie hier

Eine Weile wurde die Strecke in dieser an Mineralien reichen Gegend für den Transport von Gütern und Personen genutzt. Doch die Minen wurden geschlossen, der Personenverkehr wurde 1994 eingestellt. Die Wüste hätte die Schienen gleichmütig unter Sand begraben und damit die Erinnerung an den Versuch der «Aneignung dieses Kontinents und seiner immensen Bodenschätze durch das zivilisierte Europa», wie es damals hiess. Wenn da nicht ein paar Jahre später ein Schweizer mit seiner Begeisterung für die herbe Schönheit der Region und für Eisenbahnen gewesen wäre.

Pfefferminztee zur Begrüssung

In Oujda scheucht der Zugbegleiter die Passagiere in den Zug, ein durchdringender Pfiff, und unsere Reise beginnt. Im Morgengrauen tastet sich der Zug erst durch gesichtslose Vororte und nimmt dann im offenen Umland mit Feldern, Steineichen und Olivenbäumen Fahrt auf. Die Morgensonne bringt das Grün der Pflanzen und das Ocker des Bodens zum Leuchten.

Im klimatisierten Erstklasswagen wird zur Begrüssung «Whisky marocain» serviert, wie das Nationalgetränk, der stark gesüsste Pfefferminztee, genannt wird. Es herrscht eine Stimmung wie auf einer Schulreise, während draussen die Landschaft karger wird. Vor uns stellen sich die steilen Ausläufer des Jebel Bou Keltoum in den Weg, der Zug durchquert den Gebirgskamm nach kurzem Anstieg in einem Tunnel. Dahinter öffnet sich die Steinwüste, der Horizont nach Süden ist noch ein entfernter Strich, gen Westen sind die Konturen des Mittleren Atlas erkennbar.

Nationalgetränk in Marokko: Heisser und stark gesüsster Pfefferminztee. Foto: Philipp Rohner

Im letzten Waggon, einem Passagierwagen aus den 60er-Jahren, dessen Fenster sich öffnen lassen, sitzt Eduard Kunz auf einer abgewetzten Sitzbank und zieht genüsslich an einer Zigarre. Vor rund 25 Jahren wanderte der gebürtige Lengnauer, den alle nur Edi nennen, nach Marokko aus und gründete im Süden des Landes eine Reiseagentur.

«Die Idee, Reisen ­mit dem Wüstenzug anzubieten, kam mir vor fast 20 Jahren»: Eduard «Edi» Kunz, ausgewanderter Schweizer und Chef einer Reiseagentur. Foto: Philipp Rohner

2004 kam ihm die Idee mit dem Wüstenzug. Drei Jahre und viele Verhandlungen mit der Bahngesellschaft ONCF später fuhr der erste Wüstenzug nach Bouarfa. Und wenn der stämmige 75-Jährige in seelenruhiger Gelassenheit von seinem Leben erzählt, ahnt man, dass kein Amtsschimmel Edi von seinen Plänen abbringen kann. Zumal wenn es dabei um die Erfüllung eines Bubentraums geht: «Ich wollte schon früh Bahnhofvorstand werden», sagt Edi und schmunzelt.

Je weiter wir nach Süden kommen, desto mehr wird die Steppenlandschaft der Hochebene zur kargen Sandwüste. Ehemalige Bahnhöfe mit leeren Fensterhöhlen und Wassertürmen für Dampfloks schaffen eine Kulisse wie in einem Western. Dann immer wieder kleine Siedlungen, Lehmhütten, Ziegen und erdfarbene Nomadenzelte.

Momentaufnahme für das Bilderbuch: Im Hintergrund der Stausee Barrage Sidi Chahed in der Provinz Meknès Tafilalet. Foto: Philipp Rohner

Der Zugführer fährt fast im Schritttempo, um bremsen zu können, falls Sand die Schienen zugeweht hat. Das gleissende Licht der Mittagssonne löst alle Konturen auf, die Klimaanlage hat den Kampf gegen die Hitze aufgegeben und bläst lauwarme Luft in den Waggon. Aus dem mit ein paar Gaskochern zur Küche umfunktionierten Gepäckwagen wird Couscous mit Fleisch und Gemüse serviert. Danach nicken die meisten Fahrgäste ein, eingelullt vom eintönigen Ratatam auf den Schienen.

Weisse Altstadt, bunte Gewürze

Erst vier Tage sind der Fotograf Philipp und ich nun in Marokko. Doch schon in dieser kurzen Zeit hat das Land gezeigt, weshalb es der marokkanische Schriftsteller Tahar Ben Jelloun mit einer Zimmerflucht mit vielen Türen verglichen hat, wo sich «hinter jeder ein anderer Ausblick auf einen Raum, ein Gesicht, eine Stimme, ein Geheimnis öffnet». Eine dieser Türen hatten wir am ersten Tag unserer Reise in Rabat geöffnet, der entspannten und hübschen Landeshauptstadt an der Mündung des Bou-Regreg zum Atlantik.

Malerisch thront dort die Kasbah, die ­Festungsanlage, über Stadt und Fluss. Heute beherbergt sie hinter ihren mächtigen Mauern elegante Stadthäuser und Ateliers. Im Café Maure, auf den Terrassen der Festung gelegen, mit Sicht auf die weisse Altstadt und den Fluss, tranken wir orientalisch gewürzten Kaffee und assen Mandelkekse, während uns Stadtführer Mustafa Mari von den Korsaren erzählte, die von Rabat aus bis ins 19. Jahrhundert Handelsschiffe kaperten und auf ihren Raubzügen bis Südengland gekommen waren.

Im Verfall: Die Ruine der Kasbah von Telouet im Hohen Atlas. Foto: Philipp Rohner

«Blaue Perle» wird Chefchaouen genannt. Das Bergstädtchen am westlichen Ausläufer des wilden Rifgebirges und fast schon am Mittelmeer war unser Reiseziel am zweiten Tag. Leuchtend blau sind die Fassaden, Türen und Treppen in einem Gassen­gewirr, das sich in undurchschaubaren Windungen einen Hang zwischen zwei Berggipfeln hinaufschlängelt.

1 / 2 Die labyrinthartig ­gebaute Ortschaft Chefchaouen liegt am westlichen Aus­läufer des wilden ­Rifgebirges im Atlas. Foto: Philipp Rohner

Bunte Gewürzstände, gelbe Forsythien und erd­rote Terracotta setzen Farbtupfer und bilden beliebte Fotomotive. Genauso wie die Berber in den braunen Kapuzengewändern, die durch die Gassen huschen und flüsternd Kif anbieten, was eigentlich «Wohlbefinden» bedeutet, jedoch das berauschende Kraut meint, das im Rifgebirge trotz Verbot so selbstverständlich angebaut wird wie anderswo Wein. Ein Blick in ihre harten, vom Leben gezeichneten Gesichter lässt die Vergangenheit des Orts als gefürchtetes Widerstandsnest gegen die Besatzer in den Kolonialzeiten erahnen.

Geschäftigkeit im Souk

Die Weiterfahrt nach Fès hat uns am dritten Tag durch hügeliges Ackerland mit weiten Stoppelfeldern geführt, ausgebleicht nach einem ultraheissen Sommer. Dazu Apfelplantagen, Melonen, Dattelbäume und Schafweiden.

Am Strassenrand presste der 14-jährige Hassan einen der honigsüssen Granatäpfel aus, «cadeau», sagte er, Geschenk, und schaute ernst. Ein Last­wagen stand mitten auf der Strasse, davor verrichtete der Fahrer auf einem Gebetsteppich sein Zuhr, das Mittagsgebet. Und schliesslich Fès. «Die Fabelhafte, die Einzigartige, die Wunderbare», wie unser Stadtführer Mohammed ins Schwärmen kam, der uns in der ältesten unter den vier Königsstädten Marokkos begrüsste. «Im Kern hat sich Fès seit Jahrhunderten kaum verändert», erzählte er, während er uns durch die Altstadt lotste.

Unesco-Weltkultur­erbe: Die ehemalige Koranschule ­Madrasat al-Attārīn in Fès, der drittgrössten Stadt Marokkos. Foto: Philipp Rohner

Tatsächlich kam ich mir bereits auf den ersten Metern in dem Labyrinth aus verwinkelten Gassen, Strässchen, Plätzen und kaum schulterbreiten Durchgängen vor wie auf einer Zeitreise in den alten Orient. Still und abweisend wirkten die hohen, fensterlosen Mauern in den Wohnvierteln.

Umso lebendiger dagegen die Geschäftigkeit im Souk, in dem sich die Farben, Gerüche und Töne nach jeder Abzweigung änderten. Der Markt sei nach Waren sortiert, erklärte Mohammed. In einer Gasse befanden sich die Gemüsehändler, in der nächsten hingen bunte Teppiche vor den Läden, und ein paar Schritte weiter roch es nach den schweren Düften der Parfümhändler.

Im traditionellen Töpfer- und Keramikviertel in Fès. Die ­Künstlerinnen und Künstler malen von Hand ­filigrane Muster auf die Werke. Foto: Philipp Rohner

Wie Generationen vor ihnen nähten Schuhmacher in schmalen Ateliers Babouches, Pantoffeln aus geschmeidigem Ziegen­leder, Weber fertigten aus Agavenfasern seidig weiche Schals, und die Kesselschmiede auf der Place Seffarine bearbeiteten mit ohrenbetäubendem Hämmern und Dengeln Kupferpfannen und Teekessel. Lastenträger, die mit ihren Maultieren oder Handkarren in den Gassen Vorfahrt haben, scheuchten mit dem Warnruf «balak» die Passanten aus dem Weg.

Einheimische kennenlernen

Zwischen den Kabuffs der Händler und Handwerker öffneten sich Durchgänge zu kleinen Hinterhöfen oder Fondouks, ehemaligen Karawansereien, hinter kunstvoll geschnitzten Türen aus Zedernholz verbargen sich die prächtigen Gebetsräume von Moscheen und Gebetsschulen. «Die schönsten im Land», verkündete Mohammed stolz, um uns im nächsten Moment zum schrecklichsten und zugleich faszinierendsten Ort in Fès zu führen. Ein beissender Geruch nach Fleisch, Blut, Kalk, Schwefel und Dung lag über den riesigen Steinbottichen im Gerberviertel, in denen die Gerber und Färber rohe Tierhäute nach einer uralten Rezeptur aus Taubenkot, Natron und Tannin in feinstes Leder verwandeln.

Im Gerberviertel von Fès: Hier bekommt Leder für Stiefel, Sandalen, Gurte, Sättel oder auch Möbel Farbe. Foto: Philipp Rohner

Ein Ruck holt mich in die Gegenwart zurück. Der Zug hält auf offener Strecke, ein Zugteam schaufelt Sand von den Schienen. Neben dem Bahndamm beobachten Abdelkader Dahmani und sein sechsjähriger Sohn Abdellah das Schauspiel. Er habe auf seinem Feld gearbeitet, erklärt der 50-Jährige und deutet auf einen grünen Fleck in der Einöde. Da wachse nur Tierfutter, seine Familie im acht Kilometer entfernten Tendrara ernähre er mit Saisonarbeit in Südspanien, berichtet Dahmani von seinem Kampf ums Dasein.

Kurze Zeit später erreichen wir sein Wüstendorf, wir sind eine Sensation, am Bahnhof winken die Bewohner, Musiker in Beduinengewändern spielen mit Trommeln und Flöte auf.

Schnappschuss auf dem Weg: Musikanten spielen auf traditionellen Instrumenten. Foto: Philipp Rohner

Es ist unser letzter Halt, allmählich werden die Schatten länger, im Westen geht die Sonne hinter den Atlasrücken unter, die Landschaft wechselt ihre Farbe von Ocker zu Orange und Rostrot. Als wir die Endstation in Bouarfa erreichen, ist sie längst in absoluter Dunkelheit verschwunden.

Die nächsten Tage eilen wir weiter durch die marokkanische «Zimmerflucht». Gerade waren wir noch in der Steinwüste am Ostrand des Landes, schon stehen wir rund 250 Kilometer weiter westlich am Rand einer Schlucht und schauen auf ein grünes Paradies hinunter. Dieses ist dem Fluss Ziz zu verdanken, der sich auf seinem Lauf aus dem Hohen Atlas tief in den Sandstein gegraben hat. Seine Ufer säumen dichte Palmenhaine, in deren Schatten Gemüse, Obst und Getreide gedeihen.

Wir folgen dem Lauf des Ziz in Richtung Süden, kommen durch in der Mittagshitze wie ausgestorben wirkende Oasendörfer. Vor über 1000 Jahren zogen die Karawanen aus der Sahara auf dieser Route durch die Oase Tafilalet, deren damalige Hauptstadt Sijilmassa als Umschlagplatz für Gold, Elfenbein und Sklaven aus Schwarzafrika unermesslich reich wurde.

Auf dem Dromedar ins Camp

Die Karawanen sind verschwunden, von der legendären Wüstenstadt zeugen nur noch Ruinen. Geblieben ist die unerschütterliche Weite der Wüste, in der der Ziz nach seinem Leben spendenden Lauf ermattet versickert.

Als goldene Sandberge kündigen sich die bis zu 150 Meter hohen Dünen des Erg Chebbi, wie Marokkos Anteil an der grössten Wüste der Welt heisst, schon von weitem an. Auf Dromedaren reiten wir zu unserem Wüstencamp, das sich tief in diesem Wellenmeer verbirgt. Bald ist nichts mehr zu hören ausser dem Schnaufen der Tiere, die goldgelbe Leere wird zum Sinnbild der Einsamkeit. Ein Reihe Kamele bewegt sich über einen fernen Dünenrücken. Sie muten an wie eine Erscheinung aus der Zeit der grossen Karawanen.

Sich fühlen wie die Nomaden in einer Karawane: Geführter Reitausflug auf Dromedaren in den Sanddünen bei Merzouga. Foto: Philipp Rohner

Auf einer ehemaligen Karawanenroute entlang der Südausläufer des Hohen Atlas geht es am nächsten Tag Richtung Marrakesch zurück ins Landesinnere. «Strasse der Kasbahs» wird sie heute genannt, wegen der zahlreichen Lehmburgen, die sich hier über den üppigen Flussoasen des Dadès-Tals erheben. Trutzig sehen sie aus, die rötlich braunen Festungen mit den hohen Mauern und wuchtigen Ecktürmen, mit den Palmen und den schroffen Zacken des Atlasgebirges sind sie eine Kulisse wie aus Tausendundeiner Nacht. Doch die meisten sind verlassen, und am mürben Baustoff nagt der Verfall.

Einer, der sich leidenschaftlich für ihren Erhalt einsetzt, ist Roger Mimó, in dessen Hotel Tomboctou in Tinghir wir übernachten. «Ich kam 1984 nach Marokko und blieb, begeistert von der Gastfreundschaft der Menschen und von der Landschaft», erzählt der Spanier, als wir am Abend im lauschigen Innenhof der ehemaligen Kasbah sitzen, in dem vom Lärm der lebendigen Oasenstadt nichts zu hören ist. Vor allem habe ihn jedoch die traditionelle Architektur der Berber fasziniert.

Plötzlich Grün mitten in der Wüste: In der Oasenstadt Tinghir in Zentralmarokko leben vor allem Angehörige der Berberstämme. Foto: Philipp Rohner

Inzwischen gilt der 60-Jährige als Experte, der sich auch aktiv an der Sanierung historischer Gebäude beteiligt. So wie beim Umbau des Ksar El Khorbat, eines verschachtelten Wehrdorfs, zu einem sehenswerten Freilichtmuseum samt Hotel und Restaurant. Er möchte dieses einmalige Kulturerbe erhalten, das sonst vergessen werde, da die Leute lieber in modernen Häusern wohnten, sagt Roger Mimó noch und fügt milde hinzu: «Das ist schade. Aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich mehr Komfort wünschen.»

Wo das pralle Leben pulsiert

In Marrakesch, unserer letzten Station, verabschiedet sich Marokko mit allem, was der Orient an Sinneszauber zu bieten hat. Die glanzvolle Vergangenheit als Königsstadt und wichtigster Umschlagplatz des Karawanenhandels ist in der «roten Perle», wie die Stadt wegen der Farbe ihrer Häuser genannt wird, immer noch lebendig. In der schönen Koranschule, in den Riads, in den zu paradiesischen Gästehäusern umgebauten Stadtpalais. Im pulsierenden Souk mit den getrockneten Reptilien als Heilmittel, den Schafsköpfen in den Auslagen der Metzgerläden und den Werkstätten der Holzschnitzer.

Feilschen im Gewusel: Einheimische und Reisende schätzen den zentralen Marktplatz in Marrakesch. Foto: Philipp Rohner

Orientalisches Flair für zu Hause: In Marrakesch bleibt Zeit für Souvenirs und Sightseeing. Foto: Philipp Rohner

Vor allem aber abends, wenn der Djemaa el Fna, der riesige Platz in der Mitte der Stadt, zur Bühne für ein einzigartiges Spektakel wird. Gaukler, Schlangenbeschwörer, mobile Zahnärzte und Geschichtenerzähler buhlen mit lauten Rufen um die Aufmerksamkeit, aus dem Dunkeln tönen die tranceartigen Rhythmen der Gnaoua-Musiker, der Nachkommen schwarzafrikanischer Sklaven.

Dichte Rauchschwaden von den Holzkohlen­grills der Garküchen liegen über dem Platz, es riecht nach Frittierfett, Grillfleisch und scharfen Gewürzen. Ein lebenspralles Chaos, eine Attacke auf alle Sinne, vor der wir auf die Dachterrasse eines Cafés flüchten und die späte Ruhe der lauen Sommernacht bei einem letzten «Whisky marocain» geniessen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.