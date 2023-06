Stadtbelebung einmal anders – Entspannt auf Treppenstufen chillen Die Innenstadt zu beleben, das ist das Ziel des Vereins Stadtkonzept Basel – auch dieses Jahr will er mit dem Flâneur-Festival für einige Überraschungen sorgen. Dorothea Gängel

Diese zwei Treppenlounges beim Theaterplatz blieben nicht lange unbesetzt. Foto: dog

Kaum aufgestellt, schon sind sie belegt: die Flâneur-Stääge-Lounges. Die Treppenlounges sind eine der vielfältigen Aktionen des Flâneur-Stadtraum-Festivals und stehen seit Freitag auf diversen Treppen der Stadt Basel. Es ist eine Einladung an Bewohner und Touristen, die Treppen einmal nicht wie gewohnt nur hoch- und hinunterzusteigen, sondern sich auszuruhen und den Stadtraum zu beobachten.

Das Konzept des Festivals ist, den ganzen Sommer hindurch immer wieder mit überraschenden Aktionen die Innenstadt zu beleben, neue Perspektiven zu eröffnen und für Gross und Klein besondere Erlebnisse zu bieten. Los ging es am 25. Mai mit der «Morge-Fähri», die zur Fahrt auf der «Wild Maa»-Fähri in den frühen Morgenstunden zwischen 6 und 7.30 Uhr einlädt – kostenloser Kaffee und Gipfeli inklusive. Mit den beliebten Führungen durch den Versorgungstunnel Rheindüker, die im letzten Jahr allesamt ausgebucht waren, ging es weiter. Bei dieser Aktion können Interessenten 20 Meter unter der Wasseroberfläche auf 253 Metern Länge unter dem Rhein hindurchspazieren und dabei eine eindrückliche Soundinstallation erleben.

Riesige Kaleidoskope bieten einmal eine andere Perspektive auf die Stadt. Foto: Stadtkonzept Basel

Mitte Juni sorgten riesige Kaleidoskope, die an verschiedenen frequenzstarken Standorten wie Schifflände, Oberer Rheinweg, Theaterplatz, Freie Strasse, Mittlere Brücke und Marktplatz aufgestellt wurden, dafür, die Stadt einmal aus neuen Perspektiven sehen zu können. Beim Durchblick verwandelt sich der gewohnte Blick auf die Stadt in ein bunt verspiegeltes Muster. Ausserdem ist es möglich, dass sich zwei Personen gegenseitig durch die beiden Enden des Kaleidoskopes betrachten und sich so von einer ganz anderen Seite sehen und begegnen können.

Das Flâneur-Festival findet in diesem Jahr in der Elisabethenstrasse statt

Die nächste Aktion steht in den Startlöchern und verspricht Abkühlung: Ende Juni werden wieder Sprühnebeldüsen an verschiedenen Standorten in der Innenstadt installiert. Über kleine Zerstäuberdüsen kommt auf Knopfdruck für rund 30 Sekunden feiner kühlender Sprühnebel aus der Säule. Diese Aktion war bereits im letzten Jahr eines der Highlights des Flâneurs. Ein weiteres, das Flâneur-Strassenfestival, wird in diesem Jahr zwischen dem 7. und dem 9. September in der Elisabethenstrasse stattfinden.

Und auch wenn es schwerfällt, jetzt schon an den Winter zu denken: Wie auch im letzten Jahr wird die «Adväntsbox uff em Märtplatz» an den ersten drei Donnerstagabenden im Advent den Marktplatz in ein kleines Weihnachtsdorf mit Livemusik verwandeln.

