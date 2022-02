Deutscher Arzt warnt – Entscheid zum Geschlechtswechsel sollte nicht zu rasch gefällt werden In den Medien und auf Social Media ist das Thema trans stark präsent. Birgt das Gefahren? Nina Jecker

Transgender-Vorbilder gibt es mittlerweile viele, so wie das erfolgreiche Model Valentina Sampaio. Foto: Imago

Das Interesse an Transgender-Themen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Aufgrund der grossen Nachfrage wurde vor kurzem die Trans-Beratung der Basler Aidshilfe in ein ständiges Angebot umgewandelt. Auch die darauf spezialisierte Kinder-Sprechstunde der Psychiatrie Baselland berichtet von deutlich mehr Anfragen. Dazu kommt das neue Gesetz, das es Betroffenen erlaubt, fast ohne Hürden ihren Vornamen und das Geschlecht auf dem Papier zu ändern. Eine Neuerung, die viel Lob bekam, weil sie für Transgender-Personen eine grosse Erleichterung darstellt.