Epalinges VD – Entlaufene «Raubkatze» konnte eingefangen werden Nachdem im Kanton Waadt mit einem Grosseinsatz nach einer gesichteten «Raubkatze» gesucht wurde, konnte das Rätsel nun gelöst werden. Es handelte sich um einen entlaufenen Hund, der wieder bei seinem Besitzer ist.

Mit diesem Foto suchte die Kapo Waadt nach einem umherstreunenden Tier. Kapo Waadt

Die Kantonspolizei Waadt warnte am 31. März vor einer Grosskatze, die sich in der Gemeinde Epalinges VD bei Lausanne aufhalten soll. Die Polizei suchte mit Wildhüter, Kantonstierarzt und sogar mit Unterstützung der Armee die gesamte Region ab. Ohne Erfolg. Dann kam die Entwarnung: Die Polizei und der zuständige Kantonstierarzt gingen davon aus, dass es sich wohl um einen streunenden Hund handelte. Zu diesem Schluss kamen sie, nachdem sie die gefundenen Pfotenabdrücke des Tieres analysierten. «Diese entsprechen nicht einer grossen Katze», kommunizierte daraufhin die Kapo Waadt in einer Mitteilung.

Nun ist der Fall abgeschlossen, denn der Hund konnte gefunden und seinem rechtmässigen Besitzer übergeben werden, wie «24 Heures» berichtet. In Zusammenarbeit mit der nationalen Hundedatenbank Amicus wurden zwei Hundehalter ausfindig gemacht, die ein Tier besitzen, das demjenigen auf dem Foto, das eine Frau in ihrem Garten gemacht hat, ähnlich sieht. Einer vermisste seinen Hund.

Da seit zehn Tagen kein weiteres Tier mehr gesichtet wurde, auf das die Beschreibung der «Raubkatze» passt, sei der Fall nun abgeschlossen, wie der Kantonstierarzt Giovanni Peduto gegenüber der Zeitung weiter sagte.

