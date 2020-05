Rekurs abgewiesen – Entlassung des «Türkei-Spitzels» war gerechtfertigt Einem ehemaligen Basler Polizisten wurde gekündigt, weil er die Geschäftsdatenbank für private Zwecke verwendet hatte. Dagegen wehrte er sich – vergebens.

Der Polizei-Spion blitzte vor Gericht ab.

Das Appellationsgericht hat entschieden. Der Rekurs eines ehemaligen Basler Polizisten wurde nicht gutgeheissen. Der heute 40-Jährige rekurrierte gegen seine Kündigung, die Richter sahen darin aber kein Fehlverhalten seitens des Arbeitgebers.

Dem Mann wurde im Juli 2018 gekündigt, weil er die Datenbanken der Polizei genutzt haben soll, um sie an Zwischenorganisationen und den türkischen Staat weiterzuleiten. Vor der gesprochenen Kündigung urteilte das Basler Strafgericht im April 2018 und legte die rund 70 Abfragen als Amtsmissbrauch aus. Dieses Strafurteil ist aber nicht rechtskräftig. Auch dagegen hat sich der ehemalige Ordnungshüter gewehrt. Das Urteil in zweiter Instanz wird in Bälde erwartet.