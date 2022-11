Umleitungen auf mehreren Linien – Entgleistes Tram blockiert Basler Innenstadt Ein Tramanhänger ist mitten auf der viel befahrenen Kreuzung am Bankverein aus den Schienen gesprungen. Alexander Müller

Der Anhänger steht nicht mehr korrekt auf den Schienen – ganz im Gegensatz zum nachfolgenden Triebwagen. Foto: Alexander Müller

Es ist ein trauriger Anblick beim Bankverein: Mitten auf der wichtigsten Kreuzung im Basler Tramnetz steht ein verlorener Tramzug der Linie 2 im Nieselregen. Es geht weder vor noch zurück. Denn: Das hintere Drehgestell des Anhängers in der Mitte der Komposition steht nicht mehr auf, sondern ein gutes Stück neben den Schienen. Der Triebwagen dahinter ist noch angekuppelt und korrekt auf dem Gleis.

Was passiert ist, ist noch unklar. Kollisionsschäden sind am Anhänger allerdings nicht auszumachen. Kurz vor der Unfallstelle hat der Tramzug eine Weiche passiert, an der die Trams nach rechts in Richtung Barfüsserplatz abbiegen könnten, aber in diesem Fall bestimmt nicht hätte sollen. Die BVB sprechen auf Twitter denn auch von einer Entgleisung. Ob es beim Unfall verletzte Personen gegeben hat, ist derzeit unbekannt.

Passiert ist der Unfall gegen 19.30 Uhr. Er führt zu diversen Verspätungen und Umleitungen. Betroffen sind die Linien 1, 10, 11, 14, 15, 16, 2, 3 und 8. Die Linie 11 wird zurzeit zwischen Barfüsserplatz und Münchensteinerstrasse umgeleitet und verkehrt via Bahnhofseingang Gundeldingen. Die Linie 10 fällt zwischen Heuwaage und Bankverein aus.

Die Dauer der Netzstörung ist noch unbestimmt.

