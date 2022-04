Neue Details zu Fall Wallisellen – Entführer kämpfte mit finanziellen Problemen Das Geschäft des 38-Jährigen, der eine national bekannte Person entführt hat, lief schlecht. Nun hat die Polizei auch seinen Geschäftspartner verhaftet. Lisa Aeschlimann David Sarasin Sascha Britsko

Der Entführer machte in der Swiss Shooting Range in Spreitenbach regelmässig Schiessübungen. Foto: Ela Çelik

Auf den ersten Blick gibt es wenig im Leben von B.V., was auf die brutale Entführung am 31. März hinweist, in deren Nachgang er und seine Freundin bei einem Polizeieinsatz in Wallisellen starben.