Klare Sache im Basler-Cup-Final – Entfesselter Favorit, nervöser Aussenseiter Der FC Allschwil gewinnt dank einem 8:0 über Möhlin-Riburg/ACLI den Basler Cup. Alan Heckel

Nico Scheibler erzielt vom Elfmeterpunkt aus das vorentscheidende 2:0 für Allschwil. Foto: Pino Covino

Als Schiedsrichter Dominique Schaub nach 67 Minuten den Spielern die zweite Trinkpause verordnete, war der Basler Cupfinal längst entschieden. Die Allschwiler Verteidiger Robin Nüssli und Joel Schuler bespritzten sich schon mal mit dem Wasser aus den Trinkflaschen, als ob sie für die grosse Party im Anschluss üben würden. Nüssli konnte sich sogar einen kurzen Schwatz mit ein paar Möhliner Anhängern leisten, die ihn anflehten, ihrem Team wenigstens einen Ehrentreffer zu gewähren. Doch nicht einmal dieser Wunsch ging in Erfüllung – im Gegenteil: Die entfesselten Baselbieter erzielten in der Schlussphase noch drei weitere Tore und feierten mit 8:0 den höchsten Finalsieg in diesem Wettbewerb.

Hinweise darauf, dass die Partie für den Favoriten laufen könnte, waren schon früh augenscheinlich: Allschwil gewann die ersten Duelle und kam schnell zu Chancen. «Nach fünf Minuten habe ich gemerkt, dass wir richtig gut im Spiel waren – und wenn wir mal auf Betriebstemperatur sind, sind wir stärker als jede Mannschaft in dieser Liga», sagte FCA-Captain Nico Lomma. Möhlins Trainer Dominik Müller konstatierte derweil: «Es war eine mentale Geschichte. Ich weiss nicht, wieso, aber wir waren zu Beginn viel zu nervös.»

Nach einer Viertelstunde krönte schliesslich Julijan Zirdum die starke Anfangsphase seiner Equipe mit dem Führungstreffer. Der FCA-Mittelfeldspieler nahm ein Zuspiel von Lino Heitz gekonnt in der Luft an, drehte sich dabei um seinen Gegenspieler und lupfte den Ball über Goalie Fabio Lapadula ins Tor.

Kurze Zitterpartie

Der FC Allschwil (weiss) und Robin Süess waren oft den berühmten Schritt schneller. Foto: Pino Covino

In der Folge legte sich die Nervosität bei den Fricktalern ein wenig. Sie bekamen nun besser Zugriff und hatten zwei hochkarätige Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. In der 19. Minute bezwang Gzim Krasniqi zwar Marco Schmid, doch der Ball klatsche nur an die Latte. Und in der 32. Minute stand Korab Bislimi nach einem schönen Angriff allein vor Schmid, scheiterte aber am Allschwiler Schlussmann. «Ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn die Möhliner in dieser Phase getroffen hätten», gestand Nico Scheibler. Der FCA-Mittelstürmer sorgte kurz vor der Pause mit einem Doppelpack dafür, dass die Baselbieter endgültig Kurs auf ihren 10. Basler-Cup-Sieg nahmen. Zuerst verwandelte er einen Foulpenalty (39.), dann nickte er einen Cornerball von Robin Süess ein (42.).

Der klare Pausenrückstand und die Temperatur von 36 Grad sprachen nicht für den FC Möhlin, dennoch glaubte Trainer Müller noch an die Wende. «Wir haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass wir zurückkommen können. Doch dafür hätten wir ein Tor gebraucht…» Der konzentrierte FC Allschwil tat dem Aussenseiter aber diesen Gefallen nicht und kontrollierte selbst in den Phasen, in denen er nicht gefährlich wurde, die Begegnung. Und spätestens als Schuler nach einer Stunde einen Freistoss Lommas ins Netz köpfte, stand der verdiente Sieger dieser Begegnung fest.

Wunschgegner FCB

Roderick Föll freute sich hinterher, dass seine Elf in diesem wichtigen Match eine der besten Saisonleistungen abrufen konnte und in der ganzen Cup-Kampagne ohne Gegentreffer geblieben war. «Heute ist alles aufgegangen!» Der Trainer des FC Allschwil hielt fest: «Die Einstellung war entscheidend. Wir wussten, dass wir trotz der grossen Hitze über die kompletten 90 Minuten Vollgas geben müssen.»

Am Samstagabend um 20.09 Uhr stemmte Captain Nico Lomma auf der Tribüne der Reinacher Sportanlage Fiechten den Pokal in die Höhe. Getränke wurden verspritzt und erste Gedanken an mögliche Gegner im Schweizer Cup verschwendet. «Die meisten Spieler wünschen sich den FCB», so Föll.

Die Resultate des Nepple-Basler-Cup-Finals 2022 Infos einblenden Männer, Aktive: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Allschwil 0:8 (0:3).

Senioren 30+: Muttenz - Rheinfelden 7:6 n. E.

Senioren 40+: Dardania - Black Stars 0:1.

A-Junioren: Muttenz - Oberwil 3:4.

B-Junioren: Black Stars - Concordia 4:3.

C-Junioren: Muttenz - Amicitia Riehen 2:1. Frauen, Aktive: New Stars Basel - FC Therwil 4:1.

Juniorinnen FF-15: Concordia - Sissach rot 3:4 n. E.

Juniorinnen FF-19: Concordia - Sissach 2:1.

Fehler gefunden?Jetzt melden.