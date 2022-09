Sweet Home: Clevere Einrichtungstricks – Entdecken Sie neue Nischen Lückenfüller können ganz schön attraktiv sein, wie diese zehn Beispiele zeigen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Zum Reinschlüpfen

Gemütliches Bett in einer apricotfarbenen Umgebung. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Ein Bett ist auch ein Nest. Und ein Nest ist etwas, in dem man sich geborgen fühlt, in das man sich verkriechen kann und das einen weich umhüllt. Polster, Kissen und Decken sind die wichtigsten Zutaten für solch ein Nest. Eine Nische, in die man das Bett mit dem Kopfende voran platzieren kann, verstärkt den Nestcharakter auf gemütliche Art. Diese Nische ist zudem noch mit einer besonders sanften Farbe gestrichen, die Ruhe und Stil vermittelt.

2 — Erleuchtung

Elegante Kommode im Boudoirstil. Foto über: 1st Dibs

Nischen helfen auch anderen Möbeln, auf eine besondere Art zur Geltung zu kommen. Diese Kommode zum Beispiel wirkt so eingenistet sehr elegant. Sie hat mit einer edlen Tapete eine Art Bühnenbild bekommen, welches die Kommode, die farbigen Wandleuchten, das schöne Bild sowie die hübschen Accessoires noch schöner strahlen lässt.

3 — Gemütlicher Sitzplatz

Überraschendes, zusätzliches Rückzugsgebiet zwischen Regalflächen. Foto über: Inside Closet

In älteren Häusern, auch in Schweizer Bauernhäusern, wurden oft Bänke und Schränke gleich mit eingebaut, was die Häuser praktisch und gemütlich machte. Heute kann man Ähnliches mit Regalen und Schränken schaffen; und dabei interessante, gemütliche Wohnsituationen kreieren, wie etwa eine Sitznische. Auch diese Nische im Regal ist mit einer besonderen Tapete ausgekleidet und wird so geschickt optisch hervorgehoben.

4 — Schrankbett

Praktisch und schön: Ein Bett, das von einem Schrank umgeben ist. Foto über: Franzon du Rietz

Mit Schränken kann man wunderschön mehrere Bedürfnisse auf einmal lösen, etwa einem Schlafzimmer den nötigen Stauraum geben und dem Bett mehr Privatsphäre. Zudem wird bei dieser Nischenlösung Platz gespart und Gemütlichkeit geschaffen, und in den Seitenwänden ist eine praktische Ablageplatz eingebaut.

5 — Regalbüro

Platzsparend: Tisch in einer Regalnische. Foto über: Coco Lapine Design

Zurück zum Regal. Die meisten Regale basieren auf modularen Systemen und können so gebaut werden, wie man es sich wünscht. So bietet dieses leichte Regal von String einen Schlupfplatz für einen Arbeitstisch, an dem man natürlich auch gemütlich Kaffee trinken kann.

6 — Kleine grosse Welt

Hellblaue Nische in einer Schrankwand. Foto über: The Socialite Family

Kinder lieben es, Hütten zu bauen und sich kleine, persönliche Rückzugswelten zu kreieren. Diesem Bedürfnis kann man ruhig auch als Erwachsener folgen. So ist diese Bettnische, die dank einem Schrank entstanden ist, himmelblau und bietet nicht nur Platz für ein Bett mit hübsch gemustertem Kopfteil, sondern auch für Lieblingsbücher und Lieblingssachen.

7 — Bühne frei für die Kommode

Oft können sich viele eine Idee nur genau so vorstellen, wie sie auf einem Beispiel gezeigt wird. Dabei kann jede Wohn- und Einrichtungsidee in unterschiedlichen Stilen und unterschiedlichen Wohnungen und Räumen umgesetzt werden. Man muss sich nur ein bisschen Vorstellungsvermögen zutrauen oder antrainieren. Diese Kommodenidee sieht zwar ganz anders aus, ist aber dieselbe wie beim Beispiel 2.

8 — Bank im Schrank

Eine Nische, in der eine gepolsterte Holzbank Platz hat. Foto über: The Nordroom

In einen Schrank lässt sich nicht nur Platz für ein Bett einbauen, sondern auch für eine Bank, die, wenn sie gross und weich genug ist, zu einem Sofa wird. Das ist hier in einem gemütlichen kleinen Raum geschehen, in dem es auch Platz für einen Arbeitstisch hat und der mit der Bank und dem Schrank besonders wohnlich ist.

9 — So wirkt alles leichter

Schranklandschaft in unregelmässiger Anordnung. Foto über: Franzon du Rietz

Gewisse Regalsysteme, wie zum Beispiel das von Montana, lassen sich wie Schränke und Kommoden zusammenstellen. Gestaltet man diese so, dass sie nicht gleich eine ganze Wand füllen, wirken sie weniger schwer und können gar noch Sitznischen bieten.

10 — Schön umarmt

Wandregal mit Nische für Bilder. Foto über: Sijöman Frisk

Wandregale helfen einem Raum, mehr Bodenplatz frei zu lassen und ihn somit grösser wirken zu lassen. Mit einer cleveren Planung kann man mit solchen Regalen Türen oder andere Architekturelemente umrahmen und gleichzeitig Nischen für Bilder frei lassen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories».

