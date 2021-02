Regierungsrat und Vorsteher des Gesundheitsdepartements Lukas Engelberger sieht im Falle der Schnitzelbank-Aufzeichnung durch Telebasel «keinen Spielraum». Foto: Dominik Plüss

Was geht bloss in Mitte-Regierungsrat Lukas Engelberger vor? Ist es geistige Unbeweglichkeit oder Verbissenheit, dass er Telebasel verbietet, Schnitzelbänke aufzunehmen? Dabei wollte der Fernsehsender einfach bloss 20 Bänke in seinem Studio aufzeichnen – unter strengen Schutzmassnahmen wohlverstanden –, um ein wenig Fasnachtsstimmung in einer Zeit zu vermitteln, in der weder Morgestraich noch Cortège, weder Kinderfasnacht noch Schnitzelbankauftritte, weder Laternenausstellung noch Guggenkonzerte stattfinden dürfen.

Doch weil genau all das nicht geschieht, schliesst Engelberger kurzerhand, dass auch darüber hinaus nichts stattfinden soll. Dabei scheint entweder die eine Hand im Gesundheitsdepartement nicht zu wissen, was die andere tut, oder man misst möglicherweise mit zweierlei Mass. Wie anders lässt es sich erklären, dass das Theater Fauteuil für seinen Pfyfferli-Film Schnitzelbänke aufnehmen und sie – wohlverstanden auf Telebasel – senden darf, Telebasel selber aber nicht?