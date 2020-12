Lukas Engelberger verlängert den Mini-Lockdown in Basel-Stadt um eine Woche. Foto: Nicole Pont

Die Nordwestschweizer Kantone Baselland und Solothurn gaben am Dienstag nahezu identische Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bekannt. Nicht so die Basler Regierung, die abermals den Sonderweg beschreitet. Basel-Stadt dreht eine Extrarunde und verlängert den Mini-Lockdown um eine weitere Woche bis zum 20. Dezember.

Das verwundert, wäre ein gemeinsamer Beschluss für unsere Region doch wünschenswert gewesen. Obwohl das Wachstum der Fallzahlen in der Stadt gebremst wurde, erlaubt Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) aber noch keine Lockerungen. Auch in den nächsten Tagen blicken die existenziell bedrohten Gastrobetriebe in Basel neidisch in die nahe liegenden Kantone, wo die Wirte weiterhin ihrem Geschäft nachgehen dürfen.