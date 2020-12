Chefbeamter hat gekündigt – Engelberger verliert seinen wichtigsten Mann Peter Indra war neun Jahre als Chefbeamter für die Basler Gesundheitsversorgung zuständig. Nun verlässt er das Gesundheitsdepartement von Regierungsrat Lukas Engelberger. Joël Hoffmann

Peter Indra ist seit neun Jahren Leiter Gesundheitsversorgung des Basler Gesundheitsdepartements. Foto: Dominik Plüss

Regierungsrat Lukas Engelberger verliert seinen wichtigsten Mitarbeiter. Peter Indra, Leiter Gesundheitsversorgung im Basler Gesundheitsdepartement hat gekündigt. Der für die Spitäler zuständige Chefbeamte verlässt Basel per Ende März 2021. Indra, der seit neun Jahren im Gesundheitsdepartement in führender Position tätig ist, wechselt nach Zürich. Dort wird er das Amt für Gesundheit des Kantons Zürich aufbauen und leiten. Der neue Job umfasst die Aufgabengebiete der Gesundheitsplanung und -versorgung und -finanzierung, des Kantonsarztes, der medizinischen Dienste und von Prävention und Gesundheitsförderung. Das heisst: Sein Aufgabengebiet wird grösser als dieses in Basel, auch weil Zürich mit rund 1,6 Millionen Einwohner ein weitaus grösseres Einzugsgebiet beinhaltet.

Der Zeitpunkt Indras Stellenwechsel überrascht, ist er doch zuständig für die Umsetzung des Staatsvertrages über die gemeinsame Gesundheitsplanung, also die gemeinsamen Spitallisten beider Basel. Diese sind noch nicht beschlossen. Das Bewerbungsverfahren für die Spitäler ist abgeschlossen. Und die Behörden sind nun am auswerten. Im Frühling sollen diese Listen dann bekannt werden und ab Sommer 2021 gelten.