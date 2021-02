Der Trick des Regierungsrates – Engelberger erfindet ein Spital Der Basler Gesundheitsdirektor verschafft mit einer Finte seinem Unispital mehr Fälle – dies auf Kosten anderer Kliniken und der Prämienzahler. Bei seiner Rechtfertigung verstrickt sich Engelberger in Widersprüche. Joël Hoffmann

Der Vorsteher des Gesundheitsdepartements, Lukas Engelberger, greift massiv in den Markt ein. Foto: Dominik Plüss

Die Basler und Baselbieter bezahlen die höchsten Krankenkassenprämien der Schweiz. Die Regierungen der beiden Kantone haben den Auftrag, gegen die hohen Gesundheitskosten vorzugehen. Mit der gemeinsamen Spitalliste können sie bestimmen, welche Klinik welche Operationen durchführen darf. Im Frühling wollen die Regierungen die neue Spitalliste präsentieren. Der BaZ liegt diese von den Gesundheitsbehörden erarbeitete Liste bereits vor. Diese hat es in sich.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Orthopädie: In Basel werden überdurchschnittlich vielen Menschen Knie- oder Hüftgelenke eingesetzt – für die Gesundheitsdirektoren ein statistischer Hinweis darauf, dass in Basel unnötig operiert wird. Das ist nicht nur ethisch problematisch, sondern lässt auch die Prämien aller Einwohner steigen. Engelberger will darum ab Juli eine Mengenbeschränkung einführen.