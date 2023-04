Generationenwechsel – Endress + Hauser trotzt widrigem Geschäftsumfeld Das Reinacher Messtechnikunternehmen hat 2022 erneut den Umsatz steigern können. Ende 2023 verabschiedet sich Klaus Endress aus dem Verwaltungsrat, den er dann neun Jahre präsidiert haben wird. Dorothea Gängel

2023 ist sein letztes Jahr als Präsident des Verwaltungsrats: Klaus Endress. Foto: PD

2022 war für das Reinacher Messtechnikunternehmen Endress + Hauser ein gutes Jahr – trotz geopolitischer Herausforderungen wie Energiemangel, hoher Inflation und steigender Leitzinsen. «Selten war unser Umfeld von so vielen Herausforderungen geprägt», sagte CEO Matthias Altendorf an der gestrigen Bilanzmedienkonferenz. Dank stabiler Geschäftsentwicklung stieg der Nettoumsatz der Firmengruppe um 16,4 Prozent auf 3,351 Milliarden Euro.

Mit diesem Ergebnis kann Klaus Endress ruhigen Gewissens Ende 2023 altershalber als Präsident des Verwaltungsrats zurücktreten. Der Nachfolger des 75-Jährigen wird der aktuelle Firmenchef Matthias Altendorf. Diesen ersetzt dann Peter Selders, der zurzeit die Sparte Füllstands- und Druckmess­technik leitet.

Klaus Endress hat die Firmengruppe seit fast 45 Jahren geprägt. Er ist 1979 in das von seinem Vater gegründete Unternehmen eingetreten und hatte 1995 von ihm die Leitung der Gruppe übernommen. 2014 übergab er die operative Verantwortung Matthias Altendorf und wurde Präsident des Verwaltungsrats. Bis heute trägt vieles im Unternehmen seine Handschrift. Die Familie Endress soll, wie bisher, durch zwei Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten sein. Als zweiter Vertreter neben Sandra Genge wird deshalb am 1. Januar 2024 Steven Endress dort einziehen. Der 44-jährige Enkel des Firmengründers arbeitet seit 2012 bei Endress + Hauser und ist seit 2016 Geschäftsführer in Grossbritannien.

