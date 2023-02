13. School Dance Award in Münchenstein – Endlich wieder vor Publikum 300 Schülerinnen und Schüler zeigten 18 Shows. Zwölf davon werden im März im Finale erneut zu sehen sein. Daniel Aenishänslin

Sekundarstufe I Basel-Landschaft: Die Sekundarschule Waldenburgertal gewinnt in ihrer Kategorie mit der Formation Unique. Foto: PD

«Die Gruppen boten qualitativ hochstehende Shows», sagte Carmen Jeker nach der Qualifikation zum School Dance Award im voll besetzten Kultur- und Sportzentrum Münchenstein. Zusammen mit Claudia Riera zeichnete sie für den Anlass verantwortlich. Erstmals nach drei Jahren fand der bikantonale Qualifikationsanlass wieder vor Publikum statt. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus dem Baselbiet und dem Stadtkanton zeigten attraktive Tanzshows. Primar- und Sekundarschulen nahmen teil. Es moderierte Simone Merkli.

In der Halle herrschte eine gute Stimmung. Die gezeigten 18 Tanzshows vermittelten Freude, Energie und Leidenschaft, gleichzeitig überzeugten die präzise auf die Musik abgestimmte Choreografien. Carmen Jeker: «Alle Schülerinnen und Schüler genossen es, in der voll besetzten Halle aufzutreten und mit ihrer Show Emotionen zu erleben.»Die Jury setzte sich aus Tanzprofis zusammen. Zwölf Gruppen qualifizierten sich für das nordwestschweizerische Finale, je sechs pro Kanton. Das Finale findet am 25. März im Stadtcasino Basel statt, organisiert von den Sportämtern Baselland und Basel-Stadt. Dabei sein werden auch die Finalisten aus den Kantonen Aargau und Bern.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.