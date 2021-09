Die besten Städtetipps – Endlich wieder nach Paris oder Berlin reisen! Noch meiden die Touristenhorden Europas Metropolen. Wer auf Wiederentdeckungstour geht, trifft viel Neues an. Die Highlights in fünf Megacitys. Brigitte Jurczyk

Der perfekte Instagram-Hotspot: Der Coppa Club in London mit seinen durchsichtigen Iglus. Foto: Facebook/Coppa Club

Coole Bauvorhaben wurden ins Ziel gebracht, neue Projekte angeschoben, aufregende Hotels, Restaurants, Shoppingtempel, Bars und Museen eröffnet: Während Touristen sich erst zaghaft in urbane Grossräume wagen, haben sich die Metropolen Europas auf die Zeit nach der Pandemie vorbereitet: Nichts wie hin nach Barcelona, Paris, London, Berlin und Wien, am besten per Bahn!

Paris in neuem Glanz

Ein Warenhaus wie ein Museum: La Samaritaine am Seine-Ufer. Foto: Edward Berthelot (Getty Images)

Die französische Hauptstadt kann manchmal ganz schön nerven. Besonders, wenn Strassen und Metrobahnen von Touristen überlaufen sind. Davon ist Paris aktuell weit entfernt. Eine (Wiederentdeckungs-)Tour macht Spass, weil es viel Neues zu sehen gibt.