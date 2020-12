Was wir nach Corona tun wollen – Teil 1 – Endlich wieder mal ein ordentlicher Besuch in einer Beiz Was werden wir als erstes machen, wenn der Impfstoff da ist und wir uns wieder frei bewegen können? Unsere Autorinnen und Autoren haben es aufgeschrieben. Diverse Autoren (Das Magazin)

Wann werden wir wieder ganz normal in einem Restaurant sitzen? Eine Kellnerin im La Bavaria im Kanton Waadt. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ich vermisse das Wirtshaus

Christian Seiler

In ein Wirtshaus gehen, nicht das beste, aber das nächste, dort ein kleines Bier bestellen, mich, weil kaum irgendwo Platz ist, zu irgendwem, um den ich vielleicht anderntags einen grossen Bogen gemacht hätte, auf die Holzbank dazu pressen, am Bier nippen und zuhören, wie über das eine oder andere geschimpft wird, und vielleicht, beim zweiten Bier, ein bisschen was Optimistisches zur Unterhaltung beitragen und meine Tischfreunde damit völlig aus dem Konzept bringen.

