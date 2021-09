Expedition ins Reich der Kunst – Endlich wieder Leben, endlich wieder Art Männer in knallroten Hosen, Frauen, die virtuos gekleidet sind, als habe sie der Verpackungskünstler Christo verhüllt: Basel vibriert wieder einmal. Ein Rundgang. Martin Furrer , Markus Wüest

Das Kleinkind, das wie erstarrt am Boden sitzt, ist ein Kunstobjekt aus Marmor – zu bestaunen in der Halle 1 an der « Art Unlimited ». Foto: Nicole Pont

Endlich wieder Menschen, die über den Messeplatz im Kleinbasel flanieren, endlich wieder Leben und ein bisschen Farbe an diesem Ort der Stadt, der mit seinem DDR-Charme unterm Jahr einem urbanen Friedhof gleicht – endlich wieder Bewegung statt Regungslosigkeit vor den Gebäuden der Messe. Endlich wieder Art.

Dienstagnachmittag, der sogenannte «Private Day, by invitation only»: Der Himmel hellblau vor Freude, Männer, die knallrote Hosen und Lackschuhe tragen, Frauen, die so virtuos gekleidet sind, als habe sie Christo, der einstige Grossmeister der Kunsthappenings, exklusiv verpackt, ihre Kinder selber kleine modische Kunstwerke. Ein Kleinkind kriecht auf ein anderes Kind zu, das in seiner Bewegung erstarrt ist – es handelt sich um eine Skulptur aus Marmor. Der Vater kann seinen Sprössling gerade noch zurückhalten.

Vor der Messe rollen Damen in transparenten Plastikbällen, die wie überdimensionierte Airbags aussehen, über den Asphalt – eine poetische Performance. Die Bälle erinnern an die seltsamen Iglus, die vor zwei Jahren auf dem Messeplatz standen.

Drei Tonnen schwer und synchronisiert mit ihrem Zwilling im Atlantik: Die Boje des deutschen Künstlers Julius von Bismarck. Foto: Nicole Pont

Auch in der Halle 1 sind die Ausstellungsobjekte so gross, dass sich der Betrachter daneben winzig vorkommt. Wer eines der Werke kauft, muss sich dazu wohl noch rasch eine Kathedrale bauen lassen, damit es einen Platz findet, wo es Wirkung erzielen kann. Die Boje zum Beispiel, die von der Decke hängt – eine Installation des 38-jährigen deutschen Künstlers Julius von Bismarck: Sie ist drei Tonnen schwer und bewegt sich satellitengesteuert synchron mit einer echten Boje, die derzeit bei Nantes in den Wogen des Atlantiks treibt.

Matisse in Schwarzweiss, Haring in Pink

Basel scheint für einmal am Meer zu liegen, Wellen von Besuchern lassen sich durch die Räume treiben. Ihre neugierigen, hungrigen Augen suchen nach alten und neuen Farben, Formen, Gemälden, Skulpturen, sehen hier eine Aktzeichnung von Henri Matisse in Schwarzweiss hängen, dort ein Werk von Keith Haring in grellem Pink.

Die Art ist ein Kontinent, der entdeckt und erobert sein will. Sogar Gerüchen kann man nachspüren: In der Nähe einer Installation riecht es irgendwie seltsam, nach – ja, wonach eigentlich? Es riecht nach Brot. Da hat doch der in New York wohnhafte Schweizer Künstler Urs Fischer tatsächlich einen Stall aus Brot und nur aus Brot gebaut. Das Dach ist konstruiert aus Baguettes, die mit Schrauben und Schaumkleber zusammengehalten werden. Die Wände bestehen aus Brotstücken.

Unser Art-Brot gib uns heute, und führe uns in Versuchung – nein, Reinzubeissen wäre keine gute Idee. Das Brot ist hart, das Kunstwerk aber begehbar wie ein Hexenhäuschen, nur ohne Lebkuchen. Die Geräuschkulisse in der Halle nimmt man durch den gebackenen Teig gedämpft wahr.

«Good to see you!»

Wundersame, exotische Art-Welt. Mindestens so sehenswert wie gewisse Ausstellungsstücke sind die Galeristen, die sie behüten, und die Besucherinnen, die die Werke bewundern und vielleicht erwerben. Der gross gewachsene Herr, der durch die Gänge schlendert und aufmerksam Objekt für Objekt mustert, scheint, wenn die Corona-Maske nicht trügt, der Zürcher Verleger Michael Ringier zu sein – ein Kunstsammler. Man munkelt auch, Mirka Federer, Ehefrau des Tennisstars, sei längere Zeit vor einem Bild von Jean-Michel Basquiat gestanden.

Sie mag sich gefragt haben: schön oder nicht schön? Kaufen oder nicht kaufen? Die Frage wird an der diesjährigen Art oft auf Spanisch, Italienisch, Französisch und Englisch gestellt. Im Rundhof ist zudem oft auch ein «Good to see you!» zu hören; die Begrüssung scheint dieses Jahr ernster gemeint zu sein als auch schon. Menschen umarmen sich herzlich. Galeristen und Mitarbeiter haben sich wohl zum Teil Corona-bedingt seit Monaten nicht mehr persönlich getroffen. In Basel feiern sie dieser Tage Wiedersehen.

Bei der Expedition durch die Art kann man, verführt durch Farben, abgelenkt von schrillen Vögeln und schrägen Gestalten, die Orientierung verlieren. Zum Glück gibt es zahlreiche Helferinnen und Helfer, die in bunten Trainingsanzügen vor den Grosskunstwerken in der Halle 1 stehen und kompetent Auskunft geben über die Werke und ihre Schöpfer.

Schauen, staunen, reden, sich inspirieren lassen, Menschen treffen. Basel lebt auf. Wäre doch das ganze Jahr Art.

