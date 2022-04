Nach zwei Jahren Pause – Endlich wieder Festival: Die besten Bilder vom Coachella Das Coachella-Festival findet nach der Pandemie-Pause wieder statt. Stars wie Harry Styles, Billie Eilish und The Weeknd haben gezeigt: So schön könnte das Comeback der Open Airs werden. Martin Fischer

Harry Styles war Headliner des Eröffnungsabends, im Publikum wurde auch seine Freundin, US-Schauspielerin Olivia Wilde, gesichtet. Foto: Getty Images

Wie war das noch mal? Sommer, taumelnde Menschenmengen, endlos Musik, keine Masken in den Gesichtern.

Billie Eilishs Name stand am zweiten Festivaltag, dem Samstag, in ganz grossen Buchstaben auf dem Coachella-Plakat. Mit ihrem Auftritt schrieb die 20-Jährige ein Stück Coachella-Geschichte: Sie ist die bisher jüngste Headlinerin.