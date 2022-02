Fünfte Jahreszeit – Endlich wieder Fasnacht Die Primarschüler machen im Baselbiet den Anfang. Die Fasnacht fegt ein erstes Mal fulminant durchs Liestaler Stedtli. Daniel Aenishänslin

Hocus pocus fidibus: Bezaubernde Zauberlehrlinge an der Schulfasnacht in Liestal. Foto: Pino Covino

«Wir wollten das unbedingt», sagt Martin Klaus, Präsident des Fasnachtskomitees Liestal. Bestens gelaunt steht er am Freitag vor der Landi auf dem Zeughausplatz, umgeben von kostümierten Kindern. Noch während der Pandemie sei dem Fasnachtskomitee eines klar gewesen, erzählt Klaus: «Wenn gar nichts geht, dann muss es mindestens die Schulfasnacht geben.» 600 Kinder ziehen auf einem Rundkurs durch die Altstadt. Die Rathausstrasse ist dicht gesäumt von Eltern, Grosseltern, Nachbarinnen und Geschwistern. «Es ist eine riesige Freude», frohlockt Martin Klaus, «die Stimmung ist hervorragend, und das Wetter stimmt.»

Drachen ziehen durch die Kanonengasse, Piratinnen, Mäuse, Giraffen, Farbenkinder und Eisbären auf ihrer Eisscholle am Nordpol. Ein Zauberlehrling sagt: «Hocus pocus fidibus – du bist ein Frosch.» Anwohner stehen an ihren Fenstern in der Altstadt. Mit Handys filmen sie das Treiben.

«Endlich wieder Fasnacht», freut sich Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler. Er verrät, er werde sich vor der Kita seiner Kinder platzieren und dem fasnächtlichen Treiben genüsslich folgen. «Unsere Traditionen zu leben, ist wichtig», sagt Spinnler. Wichtig sei die Schulfasnacht nicht zuletzt, weil Anlässe wie diese den Cliquen den nötigen Nachwuchs bescherten. Der Stadtpräsident erklärt: «Es ist wichtig, dass die Kinder mit dem Fasnachts- statt dem Coronavirus infiziert werden.»

Alle sind sie da

Das Liestaler Stedtli ist gut gefüllt. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern ist Alt-Landratspräsident Heinz Lerf zu entdecken. Ein paar Meter weiter verfolgt Hansi Rudin das Geschehen. Rudin begleitet gewöhnlich den Liestaler Fasnachtsumzug als Experte am Telebasel-Mikrofon. Wenn es irgendwo einen Fetzen Liestaler Fasnacht zu erhaschen gibt, muss der Hansi einfach dabei sein.

Angeführt wird der Umzug von den Düsefäger, einer Formation der Musikschule. Rhythmisch ziemlich heiss, was da durch die Düsen geht. Ebenfalls mit Instrumenten unterwegs ist die 6. Klasse des Fraumattschulhauses. Sie setzt auf Trompeten, Posaunen und Tenorhörner. Dann ziehen wieder kleine Feuerwehrleute vorbei und nochmals Eisbären – und natürlich die Chienbäse-Lehrlinge mit ihren kleinen Feuerwagen. «Wir wollen sehr gerne echtes Feuer machen», sagt ein Lehrer, «doch leider fehlt uns die Bewilligung.»

Der sechsjährige Torben ist ein Eisbär. Mit Fasnacht hat er noch nicht so viel am Pelz. An die letzte Fasnacht könne er sich noch erinnern, «aber nur es bitzli». Die Vierjährige neben ihm wohl noch etwas weniger. Damit ihnen diese Fasnacht in guter Erinnerung bleibt, kommt Unterstützung seitens erfahrener Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Die Trotzchöpf, Goldbrunne-Clique, Pfifferling entsenden eine Delegation von Trommlerinnen und Pfeifern. Ihnen gleich tun es die Halbmondclique aus Frenkendorf, die Rotstab-Clique, Excalibur sowie die Tambouren- und Pfeifer-Clique Bubendorf.

«Für Liestal»

Barbara und Eveline sind mit ihrer Gugge, den Latärnäschränzer, da. Sagenhafte 30 Musikerinnen und Musiker sind gekommen. «Einfach, weil wir an die Fasnacht wollen», habe sie freigenommen, sagt Eveline. Und Barbara ergänzt: «Als Liestaler Verein machen wir das gerne für Liestal.» Nicht vergessen: Die Milchgugge ist auch da.

Vielleicht musste die Frage einfach kommen – die Frage nach dem Geld. Daniel Spinnler steht in gelöster Stimmung am Strassenrand einer Stadt mit strukturellem Defizit und roten Zahlen, vor seinen Augen gerade eine Art Grossanlass für Kleine. «Was das gekostet hat?», fragt er im Stile eines gewieften Rhetorikers zurück, «ein Lächeln.»

