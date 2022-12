Neue Foldables angekündigt – Endlich wieder Falt-Konkurrenz für Samsung Mit Oppo und vielleicht auch bald Google könnte es nächstes Jahr richtig spannend werden, was faltbare Smartphones angeht. Rafael Zeier

Das Find N2 (links und Mitte) kommt nicht in die Schweiz, das kleine Flip (rechts) schon. Foto: Oppo

Vor ein paar Jahren ging es Schlag auf Schlag. Samsung zeigte ein erstes Smartphone mit Faltbildschirm. Postwendend kam Huawei aus der Deckung, zeigte ein noch spannenderes Modell. Auch danach ging es hochtourig weiter. Das Samsung-Falthandy musste wegen Mängeln zurückgerufen werden, und Huawei wurde von einem US-Embargo gleich komplett aus dem Markt geworfen.

Seither ist nur noch Samsung im Rennen und bessert die eigenen Falthandys Jahr für Jahr etwas nach, aber so wirklich sieht man sie im Alltag immer noch kaum. Rabatt-Aktionen hin oder her. Andere Hersteller halten sich vornehm zurück. Motorola hat ein Modell im Sortiment und Oppo hat letztes Jahr in China mit dem Find N ein vielversprechendes Modell lanciert (So gut ist das fast faltenlose Falthandy von Oppo).

Am jährlichen Innovationstag hat Oppo nun zwei neue Falthandys vorgestellt. Einen etwas dünneren und leistungsfähigeren Nachfolger für das Find N (der aber wiederum nicht nach Europa kommt) und ein Flip, das nicht nur dem Namen nach an das Samsung Flip erinnert.

Mehr Akku und bessere Kamera?

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normales Smartphone. Doch man kann es zu einem Quadrat zusammenklappen. Spannender als das Design ist aber die Ankündigung, dass dieses Modell Anfang 2023 auch tatsächlich nach Europa und in die Schweiz kommen soll. Die Firma meint es dieses Mal also wirklich ernst. Zu welchem Preis, sagt Oppo noch nicht. Aber mit einem grossen Akku und einer in der Theorie sehr guten Kamera möchte man Samsung Kundinnen und Kunden abjagen.

Nebst Oppo werden auch Google für nächstes Jahr Ambitionen im Falt-Sektor nachgesagt. Immer wieder tauchen Gerüchte und computergenerierte Bilder auf, die ein Falt-Pixel zeigen sollen.

Ob das Google-Falthandy tatsächlich so aussieht, wie das Techmagazin FPT behauptet? Foto: FPT

Ob das Google-Handy dann aber tatsächlich schon nächstes Jahr kommt und so ähnlich aussieht, wird sich zeigen. Fest steht aber schon jetzt, dass es höchste Zeit ist, dass Samsung bei Falthandys wieder Konkurrenz bekommt.

Denn nur so geht es mit der Entwicklung voran. Und nur so bekommen wir in den nächsten Jahren mehr Falthandys im Alltag zu sehen.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

