Fortsetzung der Saison – Endlich wieder etwas Fussball An diesem Wochenende nimmt die Promotion League mit den regionalen Vertretern Black Stars und FC Basel U-21 den Spielbetrieb wieder auf. Auch auf Juniorenstufe rollt der Ball wieder. Luc Durisch

Die Black Stars hier mit Mergim Ahmeti treffen heute auf dem Buschweilerhof auf Étoile Carouge. Foto: Dominik Plüss

169 Tage. Exakt so lange musste sich der FC Black Stars seit dem letzten Ernstkampf gedulden. Damals, am 24. Oktober 2020, unterlag man mit 0:4 gegen YF Juventus. Fast ein halbes Jahr später können die Schwarzsterne endlich wieder ein Meisterschaftsspiel bestreiten. Weil nämlich die Promotion League von Swiss Olympic auf Drängen der ersten Liga Anfang März als semiprofessionell eingestuft wurde, darf sie dieses Wochenende den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Die Black Stars treffen dabei heute auf dem Buschweilerhof um 18 Uhr auf Étoile Carouge. Trainer Samir Tabakovic erwartet einen starken Gegner: «Carouge ist vor dem Unterbruch unter den Erwartungen geblieben. Ich gehe davon aus, dass sie daran nun etwas ändern wollen und dominant auftreten.» Der zweite regionale Vertreter in der dritthöchsten Liga des Landes – die U-21 des FC Basel – startet heute Nachmittag (15 Uhr) im Leichtathletik-Stadion gegen den Leader Yverdon.

Die Weiterführung der Spielzeit erfolgt allerdings nur unter strengen Auflagen. Ein vierseitiges Schutzkonzept müssen die Vereine umsetzen. Darin steht unter anderem, dass weiterhin auf der Sportanlage Maskenpflicht herrscht, die Balljungen Handschuhe tragen müssen und keine Zuschauer gestattet sind. Und der Verband kann jederzeit unangemeldet vorbeikommen, um zu prüfen, ob die Bestimmungen umgesetzt werden. Bei den Black Stars nimmt man daher diese Vorschriften ernst. «Wir haben unsere Spieler zusätzlich jeden Montag auf eigene Kosten getestet», erzählt Sportchef Peter Faé. Dazu hatte man beim Eingang des Buschweilerhofs eine Desinfektionsschleuse installiert. Diese musste man allerdings wieder entfernen, weil das versprühte Biozid in der Schweiz nicht zugelassen und Desinfektionsduschen generell zu gefährlich für die menschliche Gesundheit sind.

Die Aufteilung

Ausserdem wird die Saison nicht im normalen Modus fortgesetzt. Zuerst werden die verbliebenen Partien aus der Vorrunde gespielt. Die acht bestklassierten Teams spielen dann um den Aufstieg, die anderen acht Mannschaften kämpfen gegen die Relegation. Momentan sieht es für beide regionalen Vertreter danach aus, dass sie um den Abstieg spielen müssen. Die Black Stars sind auf Rang 12 klassiert, der Basler Nachwuchs direkt davor auf Platz 11.

Vor allem bei den Schwarzsternen war man mit dem bisherigen Verlauf der Saison bis zum Unterbruch unzufrieden. Es fehlte an Durchschlagskraft in der Offensive. «Wir waren oftmals das bessere Team, haben aber unsere technische Überlegenheit zu selten in Tore umwandeln können», analysiert Tabakovic. Sportchef Faé fügt hinzu: «Gegen Ende der Partie sind wir auch meistens eingebrochen. Die Mannschaft war nicht fit genug.»

Daran hat das Team in der langen Pause intensiv gearbeitet – und hat dabei neue Wege beschritten. Als die Sportanlagen noch geschlossen waren und man nur in Laufgruppen à fünf Personen trainieren durfte, griff das Trainerteam auf eine App zurück, mit welcher man die Trainingsleistungen der Laufgruppen exakt erfassen und vergleichen konnte. Trainer Tabakovic sagt: «So konnten wir die Motivation innerhalb der Mannschaft steigern.»

Die Motivationsprobleme

Das war auch bitter nötig. Denn das grösste Problem für den Club während der Pandemie war, die Fussballer bei der Stange zu halten. Die Ungewissheit, ob und wann es weitergeht, hat viele verunsichert oder gar demotiviert. Es brauchte einige Gespräche, damit die Mannschaft weiter mitzog. Nicht geholfen hat dabei die Tatsache, dass man bei den Laufrunden auf der Brüglinger Ebene am FCB-Nachwuchscampus vorbeijoggte, wo normal trainiert werden durfte. «Das war für meine Spieler schwer zu akzeptieren, dass der Ligakonkurrent spielen durfte und wir nicht», sagt Trainer Tabakovic. Deshalb rechnet er es seiner Mannschaft hoch an, dass trotz der Umstände immer mehr als 20 Spieler im Training waren. Tabakovic ist überzeugt: «So wie man den Bumerang wirft, so kommt er auch zurück. Meine Mannschaft hat in der Vorbereitung hart gearbeitet. Ich bin sicher, dass wir uns dafür belohnen.»

Damit dies gelingt und die Schwarzsterne möglichst schnell nicht mehr um den Klassenerhalt bangen müssen, haben sie sich auch offensiv verstärkt. Neu bei den Black Stars sind Luftëtar Mushkolaj und Jan Muzangu. Dazu kommen die Defensivspieler Valentin Kaufmann und Dalibor Zunic. Alle vier sind ehemalige FCB-Junioren. Der älteste – Mushkolaj ist gerade einmal 22 Jahre alt. Die Neuzugänge passen perfekt in die Mannschaft von Black, die hauptsächlich aus jungen Spielern mit FCB-Vergangenheit besteht. Die Basler stellen, wenn man die drei U-Mannschaften ausser Acht lässt, mit einem Altersdurchschnitt von 22,7 das jüngste Team der Promotion League.

Die Neuzugänge scheinen jedenfalls nicht nur auf dem Papier gut zu den Black Stars zu passen. Im letzten Testspiel – beim 4:2-Sieg gegen Schaffhausen – standen gleich drei in der Startformation. Sie alle haben gute Chancen, dass sie sich auch gegen Carouge dort wiederfinden.

Neben der Promotion League geht es auch bei den Junioren dieses Wochenende mit Nachtragsspielen los. Auf den regionalen Fussballplätzen kehrt also der Fussball endlich wieder etwas zurück.

