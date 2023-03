Basler Gastronomen freuen sich – «Endlich wieder einmal eine richtige Fasnacht» Das Geschäft an den «drei scheenschte Dääg» läuft für die Beizer wieder rund. Dazu trägt in diesem Jahr auch die eiskalte Bise bei, die durch die Gassen fegt. Dorothea Gängel

Silvana Nussbaumer (l.), die Wirtin des Restaurants Max, ist während der Fasnacht im Kuni & Gunde im Einsatz. Foto: Pino Covino

«Kurz nach dem Morgestraich konntest du dich hier drin kaum mehr bewegen», sagt Tobias Mingramm vom Restaurant Kuni & Gunde. Es ist die erste Fasnacht der beiden Wirte, zusammen mit Tim Peters hat er das Lokal an der Schneidergasse im Oktober letzten Jahres eröffnet. «Wir sind so froh, dass das Vito uns noch ein paar zusätzliche Bänke zur Verfügung gestellt hat, so konnten wir das Angebot an Sitzplätzen noch ausbauen.» Kulinarisch gibt es bei den beiden über die Fasnachtstage – neben ihren beinahe schon legendären belegten Broten – währschafte Gerichte wie Ziibele- und Kääsweie, Mählsuppe, Hackbraten und Käsespätzle. Das Konzept, so einfach, so originell, kommt an.