Schupfart Festival – Endlich wieder Die Pandemie hat den Traditionsanlass im Fricktal zwischenzeitlich verstummen lassen. Nun sind die drei Tage Musik zurück. Daniel Aenishänslin

Vor 20 Jahren elektrisierten Deep Purple die Fans an der Rocknacht von Schupfart. Nach der Pandemiepause kommen nun Max Giesinger, Truck Stop und DJ Ötzi vorbei. Foto Peter Larson

Die Musik spielt wieder. Vom 23. bis 25. September läuft das 38. Schupfart Festival des Velo-Moto-Club Schupfart im Festzelt auf dem lokalen Flugplatz. Luca Hänni, Max Giesinger und Ben Zucker liefern am Freitag Rock und Pop. Wie es sich gehört, sind am Samstag die Hamburger von Truck Stop, gegründet 1973, mit von der Partie. Allerdings ist Schlagzeuger Teddy Ibing inzwischen das letzte verbliebene Gründungsmitglied auf der Bühne. Höhepunkt der Country-Night vom Samstag soll der Auftritt von Ben und Noel Haggard werden. Am Sonntag ist Zeit für Schlager mit DJ Ötzi, den Schlagerpiloten und anderen.

Die Tickets für das abgesagte Schupfart Festival von 2020 behalten ihre Gültigkeit. Das Line -up erfährt nur eine Änderung zum geplanten von 2020. Am Sonntag geht zusätzlich Vincent Gross an den Start.

