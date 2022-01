Ticker zum Kleinbasler Feiertag – Der Vogel Gryff tanzt auf der Mittleren Brücke | Zuschauerinnen müssen dem Wilden Mann ausweichen

Kinder feuern den Wilden Mann an

«Wildä Maa, U-ä-li», «Wildä Maa, U-ä-li», «Wildä Maa, U-ä-li»: Die Kinder feuern den Wilden Mann an, doch endlich seinen Platz auf dem Floss zu beziehen. In der Zwischenzeit schleicht sich ein Ueli ins Bild. Rund 900 Menschen warten am Rheinufer darauf, dass sich das Floss in Bewegung setzt. Mit den Corona-Massnahmen nehme man es nicht ganz so ernst, berichtet unser Reporter vor Ort. Auch ohne Masken würden die Zuschauerinnen und Zuschauer nahe zusammenstehen. Je näher man der Mittleren Brücke kommt, umso dichter wird das Publikum.

Auch wir verschieben uns jetzt zur Mittleren Brücke, um die Fahrt des Wilden Mannes an bester Lage zu verfolgen.