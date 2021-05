Innengastronomie erlaubt – Das ist der erste Tag mit offenen Beizen in Basel Seit Montag sind die Beizen wieder offen. Wir haben Gäste und Wirte gefragt: Wie fühlt sich das an? Andrea Schuhmacher UPDATE FOLGT

Hunger stillen hinter Plexiglas: Dem Restaurantgenuss sind noch gewisse Grenzen gesetzt. Foto: Nicole Pont

Normalität, Freiheit, Hoffnung, Glück. Immer wieder fallen diese Worte an diesem Montagmittag während unseres Beizen-Besuchs in Basel. Es ist der Tag, an dem die Restaurants nach langer Corona-Schliessung auch ihre Innenräume wieder öffnen dürfen. Wir starten die Tour in der Markthalle und stellen fest: Voll ist sie bei weitem nicht. Das schöne Wetter und wohl auch die Homeoffice-Pflicht halten die Leute noch von den Restaurants fern. Und doch ist die Stimmung merklich ausgelassen.

Die Standbetreiber zeigen sich hoffnungsvoll ob der Entscheidung des Bundes, die Innenbereiche der Restaurants wieder zu öffnen. «Es geht wohl noch ein paar Tage, bis die Leute zurückkommen. Aber wir freuen uns!», sagt der Koch vom Caribbean House. Akran von Pappagallo Pizza beschwert sich darüber, wie langweilig es war, gar nicht oder nur für den Bereich Take-away arbeiten zu können. «Wir hoffen, dass jetzt alles gut kommt, die Gäste sind auf jeden Fall glücklicher und motivierter», so Akran weiter.