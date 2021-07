Basler Freiluft-Beizen – Endlich ist wieder Buvetten-Zeit Die BaZ hat alle Buvetten am Gross- und Kleinbasler Rheinufer besucht – siebenmal gemütlich, siebenmal anders. Dominik Heitz , Vivana Zanetti

Piccolo-Cibo-Buvette

Auf einem lauschigen Platz unter mächtigen Kastanien: die Piccolo-Cibo-Buvette. Foto: Kostas Maros

Der anthrazitfarbene Container strahlt nicht gerade Lebensfreude aus, passt sich farblich jedoch diskret an die Pfalzmauer am St. Alban-Rheinweg und die Baumstämme der mächtigen Kastanien an, die auf diesem kleinen Platz genügend Schatten spenden. Hier lässt es sich nicht nur an Tischen, sondern auch auf Liegen köstlich essen, während der Blick über den Rhein und die moderne Skyline Kleinbasels schweift.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Ambiente: lauschig

Essen: Pinsa (leichtere Form der Pizza) und Salate

Preise: normal

Konzept: Buvette mit italienischer Küche