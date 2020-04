Leitartikel zur abgesagten Matur – Endlich ist der Albtraum zu Ende Wochenlang bereiteten sich Gymnasiasten unter widrigen Umständen auf Maturitätsprüfungen vor, obwohl sie keine Ahnung hatten, ob und wie sie stattfinden. Ein unhaltbarer Zustand. Nun haben Bund und Kantone entschieden. Meinung Dina Sambar

Die meisten Schüler können sich im Homeschooling schlechter konzentrieren als im Präsenzunterricht. Foto: Keystone

Die Zeit wurde immer knapper. In den beiden Basel sollten die Maturitätsprüfungen Anfang Mai beginnen – zu einem Zeitpunkt also, an dem Gymnasiasten die Schule noch nicht regulär besuchen dürfen.

Der Bundesrat sollte klären, doch dieser liess sich Zeit. Viel Zeit. Neun Tage vor dem ersten Prüfungstermin im Baselbiet hatte er immer noch nicht entschieden, ob und wie die schriftlichen Maturitätsprüfungen durchgeführt werden müssen. Die Kantone waren sich uneinig, doch der Bundesrat wollte eine schweizweit einheitliche Lösung. Nun musste er einlenken. Die mündlichen Tests sind zwar in der gesamten Schweiz abgesagt, jeder Kanton darf jedoch selber entscheiden, ob er die schriftlichen Prüfungen durchführen will. Die beiden Basel wollen nicht. Das haben sie bereits vor einer Woche verkündet und nun auch nochmals bestätigt. Dasselbe gilt für die Fach- und Berufsmaturitäten.

Ein sehr umstrittener Entscheid – sowohl unter Politikern wie auch in der Gesellschaft. Von einer mangelnden Qualität des Abschlusses ist die Rede, von einer geschenkten Matur und von Gymnasiasten, die nicht reif genug für eine Matur seien, wenn sie aufgrund des Homeschooling überfordert seien.

Nun, lassen Sie sich auf ein Gedankenspiel ein, auf einen Traum, den Sie so oder in ähnlicher Form sicher auch schon geträumt haben. Eine grosse Prüfung steht in Kürze an. Doch irgendwie können Sie sich nicht effizient darauf vorbereiten. Die Person, die Ihnen das Wissen vermitteln sollte, ist auf einmal nicht mehr richtig greifbar, ihr Lernmaterial unvollständig. Zudem werden Sie ständig abgelenkt und wissen nicht, wann die Prüfung genau stattfindet. Na, wie fühlen Sie sich? Ein Albtraum, oder?

Genau so erging es den Maturanden. Ihnen stand die grösste und wichtigste Prüfung ihrer bisherigen Schullaufbahn bevor. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geografie, Geschichte, drei verschiedene Sprachen, Musik oder bildnerisches Gestalten und dazu noch ein Schwerpunkt- und ein Ergänzungsfach – die Matur wird in 17 schriftlichen und mündlichen Prüfungen abgenommen, die insgesamt fast 30 Stunden dauern. Dementsprechend sollte man sich auch gut darauf vorbereiten können.

Der Fernunterricht war nicht gut vorbereitet, sondern musste ad hoc aus dem Boden gestampft werden. Das kostete wertvolle Zeit und Energie.

In dieser wichtigen Vorbereitungszeit sahen die Schüler ihre Lehrer plötzlich nur noch in Videokonferenzen. Dieser Fernunterricht war nicht von langer Hand gut vorbereitet, sondern musste ad hoc aus dem Boden gestampft werden. Das kostete wertvolle Zeit und Energie. Einigen fehlte die technische Infrastruktur, um vollständig vom eh schon reduzierten Fernunterricht profitieren zu können.

Es ist auch sehr schwierig, die nötige Konzentration aufzubringen, wenn die kleine Schwester, die ebenfalls nicht zur Schule darf, immer wieder ins Zimmer platzt oder der Vater im Homeoffice laute Videokonferenzen abhält. Hinzu kommt, dass sie wochenlang keine Ahnung hatten, wie die Prüfungen, die immer näherrückten, ablaufen werden – und ob sie überhaupt stattfinden. Trotz all dieser Widrigkeiten sollten sie ebenso effizient auf diese für ihr Berufsleben äusserst wichtige Prüfung lernen können, wie wenn nichts geschehen wäre? Die gleich guten Noten schreiben? Eine Schülerumfrage, an der fast zwei Drittel aller Basler Maturanden teilgenommen haben, hat aufgezeigt, dass viele diese Situation tatsächlich stark belastet.

Am Donnerstag haben das Basler Erziehungsdepartement und die Baselbieter Bildungsdirektion diesen Albtraum für ihre Maturanden endlich beendet. Absolut gerecht ist diese Entscheidung nicht. Die Maturitätsprüfung ist eine wichtige Erfahrung, welche die Maturanden aus den beiden Basel dieses Jahr nun nicht erleben dürfen. Der krönende Abschluss bleibt ihnen verwehrt. Die Durchführung der Prüfungen wäre aber genauso ungerecht gewesen – zusätzlich jedoch mit sehr viel psychischem Stress verbunden.

Die berufliche Laufbahn der Gymnasiasten ist durch diesen Entscheid nicht gefährdet. Die Erfahrungsnoten werden als Abschluss gewertet. Ist dieser genügend, berechtigt er zum Zutritt an alle Schweizer Universitäten, auch ohne Prüfung.

Die Unis werden dadurch auch nicht mehr als üblich mit ungeeigneten Studenten geflutet werden. Letztes Jahr haben von 611 zur Prüfung angetretenen Maturanden 98,4 Prozent erfolgreich abgeschlossen. Oder anders ausgedrückt: Wer es bis zur Matur schafft, besteht diese im Normalfall sowieso.