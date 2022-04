Basler Unihockeyaner steigen auf – Endlich in der NLA! Nach einem 4:1 in Sarnen steigt Basel Regio in die höchste Spielklasse auf. William Kong

Zweimal verlor man das Aufstiegsduell, zweimal verhinderte Corona den Meisterschaftsbetrieb – jetzt haben es die Spieler von Basel Regio endlich geschafft. Foto: Basel Regio

Am 2. April 2008 verabschiedete sich die Region Nordwestschweiz aus der Nationalliga A infolge des freiwilligen Rückzugs von Basel Magic. Nach 14 Jahren und drei Tagen ist dieser Landesteil dank dem gestrigen 4:1-Auswärtssieg des NLB-Vereins Basel Regio beim NLA-Tabellenvorletzten Ad Astra Sarnen (Endstand: 4:1 Siege in der Best-of-7-Serie der NLA/NLB-Auf-/Abstiegs-Playoffs) wieder in die höchste Spielklasse zurückgekehrt.

Die Tore für die Basler erzielten Nicolas Schwob mit einem Distanzschuss (45.), Patrick Mendelin in doppelter Überzahl (48.), Niklas Laurila mittels Slapshot (52.) und Toni Rintala mit einem Abschluss im Slot (60.). Bei diesem Sieg musste sich Basel Regio aber auch bei seinem Goalie Christian Coray bedanken, der die zahlreichen guten Torchancen der Obwaldner zunichte machte.

«Wir haben den Anspruch, den Verein wie einen NLA-Club zu führen», erklärt Nationalspieler Patrick Mendelin das Selbstverständnis und einen Grund für den erstmaligen Aufstieg von Basel Regio. Nach zweimaligem Scheitern in den Aufstiegsduellen gegen Kloten (2018) sowie Thun (2019) und zwei Corona-Meisterschaftsabbrüchen haben die Basler nun ihr Ziel erreicht. Mit einem Budget von ungefähr 550’000 Franken, wovon circa 130’000 Franken für das NLB-Team aufgewendet werden, dürfte Basel Regio sich finanziell auf der gleichen Höhe wie einige etablierte NLA-Vereine bewegen.

Fragen an das Sportamt

Ein weiterer Grund für den Aufstieg ist Patrick Mendelin. Der Stürmer, der morgen am 7. April seinen 35. Geburtstag feiern wird, ist auf dem Spielfeld der Topskorer und der Steuermann mit den taktischen Kommandos. Das Alter scheint ihm nichts anzuhaben.

Ausserhalb der Unihockeybande leitet der Oberwiler den Gesamtverein als «General Manager» in einem 60-Prozent-Pensum mit dem Auftrag, die Bedingungen für Basel Regio zu verbessern. Unermüdlich, wie er selber sagt: «Fragen Sie Steve Beutler (Leiter Abteilung Sport/Sportamt des Kantons Basel-Stadt, die Red.), wie viele Anrufe und E-Mails er von mir schon bekommen hat!»

In den Gesprächen dreht sich laut Mendelin vieles um die unbefriedigende Infrastruktur in der Sandgrubenturnhalle, der Heimspielstätte des Clubs mit seiner grossen Nachwuchsabteilung. Der General Manager moniert zum Beispiel, dass «der weiche Hallenboden uneben ist». Dem Leiter des Sportamts attestiert Mendelin, dass dieser ein Ohr für die Reklamationen und für die Lösungsvorschläge von Basel Regio habe.

Nicht nur der Hallenboden war holprig – der Saisonverlauf der NLB-Mannschaft war es auch. An einem Wochenende im Januar schafften es die Basler, zuerst dem NLA-Verein Rychenberg beim 4:5 n.P. im Cup-Viertelfinal alles abzuverlangen. Tags darauf erlitten sie, zurück im NLB-Alltag, gegen den Tabellenfünften Ticino Unihockey eine unnötige 3:4-Heimniederlage. Am Ende der regulären NLB-Meisterschaft resultierte der zweite Tabellenplatz, mit beträchtlichem Rückstand auf den Qualifikationssieger Thurgau.

Fortschritte während Corona

Dass es seit dem Playoff-Start Mitte Februar viel besser läuft, erklärt Patrick Mendelin auch mit den Fortschritten der Basler Nachwuchsspieler: «In den Corona-Unterbrüchen haben sie viel im körperlichen Bereich gearbeitet.» Zudem würden die Trainer und die Betreuer sehr viel Zeit und Herzblut investieren, um die Spieler zu unterstützen. «Das alles zahlt sich aus», resümiert der Inhaber eines Masterdiploms der Wirtschaftswissenschaften.

Mit viel Spielfreude und nur einer Niederlage in den Playoffs haben die Basler einen beeindruckenden Lauf hingelegt und den Aufstieg in die höchste Spielklasse realisiert. Die Region Nordwestschweiz ist nach über einem Jahrzehnt zurück auf der NLA-Landkarte.

