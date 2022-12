Qualitätszeichen unter der Lupe – Endlich geklärt: Was bedeuten AOP und IGP? Es gibt 41 Schweizer Produkte mit geschützten Qualitätszeichen. Wie kommen sie dazu? Warum ist da so viel Käse? Nina Kobelt

Ein Waadtländer Alpkäser bei der Arbeit – er stellt L’Etivaz AOP her. Foto: PD

Gruyère-Käse ists. Bloderkäse auch. Rheintaler Ribelmais, das Freiburger Safranbrot Cuchaule und der Abricotine aus dem Wallis ebenfalls: 25 Schweizer Produkte sind im Bundesregister eingetragen mit dem Vermerk «AOP», 16 Spezialitäten mit «IGP». Was das genau bedeutet und was es den Produzentinnen und Produzenten dieser per Gesetz geschützten Produkte nützt, hat uns Alain Farine, Leiter der Schweizerischen Vereinigung der AOP-IGP, erklärt.