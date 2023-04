Der Bahnhof St. Johann Basel, wo das Gras zwischen den Gleisen wächst, weil nichts passiert. Foto: Nicole Pont

Endlich! Statt von einem Herzstück der Basler S-Bahn zu fabulieren, das irgendwann, irgendwo tief unter der Basler Altstadt eine Station «Mitte» bedienen soll, planen nun die beiden Basel gemeinsam eine S-Bahn-Haltestelle am Morgartenring. Und statt auf neun Milliarden Franken aus der Bundeskasse zu hoffen, fängt man jetzt mal mit bescheidenen 15 Millionen an, die diese Station ungefähr kosten soll.

Eine sehr gute Nachricht. Ein S-Bahn-Halt am Morgartenring tut längst not. Von dort aus sind bevölkerungsreiche Stadtteile und die bevölkerungsreichste Baselbieter Gemeinde Allschwil gut zu erreichen. Und wenn die S-Bahn-Züge künftig am Morgartenring halten, so fahren sie auch zum Bahnhof St. Johann weiter – und hoffentlich auch bis Mulhouse.

Das Verrückte daran: Diese «grüne» Linie der Basler S-Bahn ins Elsass gab es schon. Sie wurde eingestellt, weil man sich wegen des Taktes nicht einig wurde und weil den Franzosen die «Flirts» von Stadler Rail nicht passten.

Das ständige Jammern, Basel habe immer noch keine «richtige» S-Bahn, ist unter anderem an etwas ganz Banalem gescheitert: daran, dass es nicht gelang, sich mit den Franzosen zu verständigen.

Lieber vertrödelte eine Heerschar von Ingenieuren die Zeit damit, sich Linienführungen unter dem Boden für ein «Herzstück» auszudenken, statt sich mit den Nachbarn ennet der Grenze an den Tisch zu setzen und etwas ganz Praktisches umzusetzen. Lieber lässt man den Bahnhof St. Johann praktisch ungenutzt und butterte eine Million als Geschenklein für den Betrieb der Tramlinie 3 hin, statt alles daranzusetzen, die «Ligne verte» wieder in Betrieb zu nehmen.

Verkehrspolitik à la Basel. Vom Luftschloss träumen, statt dort anzupacken, wo es etwas bringt. Und das für einen Pappenstiel.

