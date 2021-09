Britneys Vater als Vormund abgesetzt – Endlich frei Britney Spears wird nach 13 Jahren aus der Vormundschaft ihres Vaters entlassen. Es ist ein Sieg auf ganzer Linie. Für Jamie Spears dürfte die Entscheidung der Richterin Konsequenzen haben. Jürgen Schmieder , Los Angeles

Fans der Sängerin feiern nach dem Urteil vor dem Gericht in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello (Keystone)

Gut möglich, dass Britney Spears ihren 40. Geburtstag feiern wird, wo immer sie will – und dass sie für die Sause so viel Geld ausgeben darf, wie sie möchte. Dinge, die völlig normal klingen, die Entertainerin jedoch musste in den vergangenen 13 Jahren selbst den Kauf eines Kaffees von ihrem Vater Jamie absegnen lassen; überhaupt durfte sie nur tun, was er erlaubte. Sie war eine Gefangene, die ständig überwacht wurde. Die wichtigste Nachricht deshalb: Jamie Spears wird ab sofort keine Macht mehr haben über seine Tochter, er wird keine Rolle mehr spielen in ihrem Leben, es sei denn, sie wünscht es.