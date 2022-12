Basler Gastronomie erfreut – Endlich finden wieder Weihnachtsessen statt Zwei Jahre lang mussten die Basler Wirte erleben, dass in der umsatzstärksten Zeit Flaute herrschte. Das ändert sich dieses Jahr. Dorothea Gängel

Festlich gedeckte Tische stehen für Firmenessen bereit. Foto: Dominique Meienberg

«Die Wochen vor den Festtagen sind für die Basler Gastronomie enorm wichtig, in vielen Betrieben ist dies die umsatzstärkste Jahreszeit», sagt Maurus Ebneter, Präsident Wirteverband Basel-Stadt. Nachdem die Corona-Pandemie den Wirten in den letzten beiden Jahren dieses Geschäft verdorben hat, war man gespannt auf die Reservationszahlen in der diesjährigen Adventszeit.