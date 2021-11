Erste Schwarze im Pantheon – Endlich erwidert Paris die Liebe von Josephine Baker

Erste schwarze Frau im Pantheon – Endlich erwidert Paris die Liebe von Josephine Baker Sie tanzte im Bananenrock, spionierte im Zweiten Weltkrieg und kämpfte gegen Rassismus. Und sie zog zwölf Adoptivkinder gross: Josephine Baker erhält einen Platz im Pariser Pantheon – als erste schwarze Frau. Nadia Pantel aus Paris

In den USA geboren, eine Ikone in Frankreich: Die amerikanische Tänzerin Josephine Baker in einer Aufnahme von 1925. Foto: Getty Images

Heldengeschichten beginnen hoffnungslos, denn so leuchten die späteren Taten doppelt hell. Das Leben von Josephine Baker passt so gut in dieses Schema, dass es sich liest wie der Plot eines Films. 1906 wird sie in einer Familie geboren, die so arm ist, dass die kleine Josephine beginnt zu arbeiten, wenn andere noch jahrelang spielen können.

Ihre Geburtsstadt ist St. Louis in Missouri, tief im amerikanischen Süden. Dort gelten nicht nur die Segregationsgesetze, die Menschen aufteilen in schwarz und weiss. Dort ist auch der Tatort eines der schlimmsten Pogrome dieser Zeit. Josephine Baker ist elf Jahre alt, als sie erlebt, wie Menschen mit ihrer Hautfarbe durch die Stadt gejagt und ermordet werden. 38 Tote. In all dieser Aussichtslosigkeit beginnt Baker zu tanzen. Weil sie als kleines Mädchen so ihr erstes Geld verdienen kann. Weil sie es gut kann. Und weil es sie glücklich macht.