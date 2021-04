Einkaufstourismus – Endlich die Weihnachtsgeschenke abholen Seit dem 19. April dürfen geimpfte Schweizer erstmals seit Dezember wieder in Deutschland einkaufen. Auch einige Ungeimpfte nutzen die schwachen Kontrollen. Boris Burkhardt

Ins Rheincenter in Weil am Rhein kommen nur geimpfte Schweizer rein – eigentlich. Foto: Dominik Plüss

Das sei eine Zweiklassengesellschaft, werfen ihm noch ungeimpfte Schweizer in Mails und am Telefon aufgebracht vor, berichtet Fabian Seeger. Als ob der Bereichsleiter des Paket-Dienstleisters LAS-Burg in Friedlingen verantwortlich wäre für die seit dem 19. April geltende neue deutsche Regelung. Sie besagt, dass Schweizer, die eine vollständige Impfung nachweisen können, die älter als 14 Tage ist, wieder in Deutschland einkaufen dürfen.

Einige Beschwerdeführer seien so erbost über diese Regel, erzählt Seeger, dass sie ihm gedroht hätten, ihr Kundenkonto zu kündigen. Er solle da nicht mitmachen und die Bestimmung boykottieren. Dabei obliegt die Kontrolle, ob sich die Schweizer Kunden legal in Deutschland aufhalten, überhaupt nicht dem Dienstleister, sondern der deutschen Bundespolizei und dem kommunalen Ordnungsamt.