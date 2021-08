Grossbasel gegen Kleinbasel – Endlich! Die Wasserschlacht auf der Dreirosenbrücke ist zurück Die Grossbasler sind dieses Jahr mit einem Schutzwall aus Karton und einer selbstgebastelten Wasserballon-Schleuder am Start. Die Kleinbasler aber haben mehr Leute dabei. Katrin Hauser

Die Grossbasler Fraktion ist pünktlich um 15 Uhr bereit für den Kampf. Die Kleinbasler verspäten sich leicht. Bild: Nicole Pont Einer der Bewohner von 4056 hat sogar eine Wasserballon-Schleuder angefertigt (links im Bild). Nicole Pont Gegen 15.30 Uhr ist die Wasserschlacht zu Ende. Wer gewonnen hat, ist wie immer unklar. Bild: Nicole Pont 1 / 12

Pünktlich um 15 Uhr steht ein beschaulicher Trupp von Grossbaslern auf der Dreirosenbrücke. Sie wirken etwas ratlos. «Wo sind sie denn ?», fragt ein Junge. Die Umherstehenden zucken mit der Schulter. Die Kleinbasler verspäten sich. Und das zu einem der spektakulärsten Events des Basler Sommers: Der grossen Wasserschlacht zwischen 4056 und 4057, die nach einem Jahr Corona-Pause wieder stattfinden kann.

Endlich tut sich was. Aus der Ferne ist eine grösser werdende Gruppe an Erwachsenen und Kindern am Kleinbasler Ende der Dreirosenbrücke zu erkennen. Sie kommen näher. Sie sind mehr als die Grossbasler. Einige tragen Wasserpistolen, andere Eimer voll mit Wasserballons. Manche sind gar mit Schildern aus Karton oder Plastik ausgerüstet. Als sie die Mitte der Brücke fast erreicht haben, stürmt ihnen der kleine Junge, der sich gerade noch nach den Verbleib des Feindes gefragt hat, mit einer ziemlich grossen Wasserpistole entgegen. Er schreit: «Alle, die Handfeuerwaffen haben – mir nach!» Hinter ihm setzt sich ein Schutzwall aus Karton, befestigt an einem Kinder-Veloanhänger, in Bewegung. In grossen, roten Lettern ist darauf die Postleitzahl 4056 zu lesen.

Nun kommt Bewegung in die gesamte Gruppe. Die Grossbasler stürmen los. Sie sind zwar an der Zahl weniger, sehen aber wesentlich wilder aus als die Kleinbasler. Einer hat sich einen Hut mit Hörnern aufgesetzt. Ein anderer schiebt eine selbst gebastelte Wasserballon-Schleuder vor sich her, mit der er die Kleinbasler beschiesst.

Dann treffen die beiden Gruppen aufeinander. Zuerst die Kinder. Lachend, mit lautem Geschrei, spritzen sie sich mit ihren Wasserpistolen nass. Dann die jungen Erwachsenen, die gezielt nach ihren Bekannten aus dem feindlichen Lager Ausschau halten und sich Verfolgungsjagden durch die Menge liefern. Es ist – man kann es nicht anders beschreiben – eine Riesengaudi. Selbst die Polizei scheint dieser Meinung zu sein. Ein Streifenwagen schaltet kurz den Alarm ein, als er an der Wasserschlacht vorbeifährt. Durchs Fenster ist ein grinsender Polizist zu sehen.

Um 15.30 Uhr ist das Wasser alle. Wer die Schlacht gewonnen hat, ist wie immer unklar. Es ist Tradition, dass beide Seiten behaupten, gewonnen zu haben – wie klar auch immer der Sieg für die einen oder anderen ausgefallen sein mochte.

Noch immer lachend kehren die Grossbasler auf ihre Seite des Rheins zurück. Nur der Junge mit dem Kartonwall ist traurig. Er beschuldigt die Kleinbasler, diesen mit Tritten kaputt gemacht zu haben. «Nächstes Jahr bauen wir einen aus Metall», verspricht sein Vater augenzwinkernd.

