Basler Schulen nach Corona – Ende Schuljahr erhalten alle ein Zeugnis Noch ist unklar, wie und in welchem Umfang der Unterricht in Basel-Stadt wieder stattfinden soll, wann die Schulen wieder öffnen. Auch über die Schutzmassnahmen herrscht Ungewissheit. Alessandra Paone

Der Basler Erziehungsdirektor hätte sich gewünscht, dass die Schulen jetzt schon öffnen – hier mit Schülerinnen und Schülern der Primarstufe Theodor. Foto: Kostas Maros

Von einer Plexiglasscheibe getrennt, informieren der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer, der Leiter Volksschulen, Dieter Baur, und der Leiter Mittelschulen und Berufsbildung, Ulrich Maier, am Freitagmorgen, wie der Schulunterricht in Basel-Stadt weitergeführt werden soll. «Es sind noch viele Fragen offen», sagt Cramer. Aber immerhin gebe es einen Hoffnungsschimmer, einen «Silberstreifen am Horizont», dass die obligatorische Schule am 11. Mai wieder öffnet. Die Schliessung der Schulen sei für die Familien eine ungeheuerliche Belastung gewesen. «Ich bin beeindruckt, wie die Eltern diese Situation gemeistert haben.»

Aus bildungspolitischer Sicht hätte sich der LDP-Regierungsrat zwar gewünscht, dass die Schulen schon in der ersten Lockerungsphase der Corona-Massnahmen, also ab dem 27. April, geöffnet würden. Er habe aber auch Verständnis für die vorsichtige Vorgehensweise des Bundesrats. Die Mittelschulen und Berufsfachschulen fallen in die dritte Etappe und öffnen frühestens ab dem 8. Juni.

Noch ist aber der 11. Mai als Termin nicht gesetzt. Der Bundesrat wird voraussichtlich Ende Monat definitiv darüber entscheiden. Genauso herrscht zum jetzigen Zeitpunkt noch Ungewissheit darüber, in welchem Umfang der Unterricht in der Schule stattfinden soll und welche Schutzmassnahmen für die Schülerinnen und Schüler wie auch für die Lehrerinnen und Lehrer gelten sollen. Es sei klar, dass die Lehrer wie die übrigen Kantonsangestellten keiner Gefahr ausgesetzt werden dürften, sagt Baur. Cramer: «Es muss für alle so viel Schutz wie nötig garantiert sein.»

Cramer geht davon aus, dass mit den Kindergärten auch die Kindertagesstätten wieder öffnen. Der Bundesrat habe sich am Donnerstag aber nicht dazu geäussert. «Es würde aber Sinn machen, die Kitas ebenfalls zu öffnen, auch um die Eltern zu entlasten», sagt er.

Was bedeutet der mehrwöchige Ausfall des Präsenzunterrichts für die einzelnen Schulstufen im Kanton Basel-Stadt? In den Volksschulen wird das laufende Schuljahr vollständig anerkannt. Am Ende des Schuljahrs erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis. Allerdings finden bis dahin keine für das Zeugnis und für Übertritte relevanten Beurteilungen mehr statt. Für lernschwache Kinder bestehe grundsätzlich keine Wiederholungsmöglichkeit, hält Baur fest.

Niveauwechsel nicht möglich

Im Zeugnis der Kindergärtler und Primarschüler bis zur fünften Klasse wird die Dauer des Fernunterrichts festgehalten. Die Primarschüler erhalten zudem noch eine Beurteilung der vom 12. August 2019 bis zum 16. März 2020 erbrachten Leistungen sowie den Laufbahnentscheid. In der sechsten Klasse und in allen Klassen der Sekundarschule weist das Zeugnis die Dauer des Fernunterrichts sowie die Beurteilungen und den Laufbahnentscheid des Zeugnisses des ersten Semesters aus. Beurteilungen aus dem zweiten Semester werden nicht ausgewiesen – es gibt keine Noten.

Für den Übertritt in einen der drei Leistungszüge an der Sekundarschule ist das Zeugnis des ersten Semesters entscheidend. Die erreichte Berechtigung muss im Zeugnis des zweiten Semesters nicht bestätigt werden. Die freiwillige Aufnahmeprüfung findet unmittelbar vor den Sommerferien im regulären Rahmen statt. In der Sekundarschule erfolgen am Ende des Schuljahrs 2019/20 keine Leistungszugwechsel.

Drei Chancen beim Übertritt

Alle Sekundarschülerinnen und -schüler können definitiv in diejenige weiterführende Schule übertreten, für die sie im ersten Semester die Berechtigung erreicht haben. Dies betrifft auch den Übertritt in das Gymnasium und die Fachmaturitätsschule. Das erste Zeugnis muss also nicht bestätigt werden. Schülerinnen und Schüler, die im Zeugnis des ersten Semesters der dritten Sekundarschule die gewünschte Berechtigung nicht erreicht haben und sich bereits für die betreffende weiterführende Schule angemeldet haben, können sich über eine ausserordentliche Zusatzprüfung am Ende des Schuljahrs 2019/20 qualifizieren.

Schülerinnen und Schüler, die im schriftlichen Teil die erforderlichen Leistungen erbringen, können definitiv in die betreffende weiterführende Schule übertreten. Wer in den schriftlichen Prüfungen die entsprechende Qualifikation knapp nicht erreicht hat, erhält eine weitere Chance, sich im Rahmen einer mündlichen Prüfung zu qualifizieren.

Erfahrungsnote gilt

In den Mittelschulen und in den Berufsschulen erhalten alle Lernenden, Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis, das alle Beurteilungsbelege während des Präsenzunterrichts und die mündlichen Beurteilungsbelege während des Fernunterrichts berücksichtigt. Am Ende des Schuljahrs wechseln alle ins nächste Schuljahr, das Zeugnis enthält keinen Promotionsentscheid.

Für diejenigen, die vor einer Abschlussprüfung stehen, gilt, dass die Erfahrungsnote auf den schriftlichen Beurteilungsbelegen, die bis zum 16. März abgelegt wurden und auf möglichen mündlichen Beurteilungsbelegen während des Fernunterrichts basieren. In gewissen Fällen und bei gewissen Abschlüssen besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen Semesterprüfung im jeweiligen Fach. Ob und wie die Abschluss- und Maturprüfungen überhaupt stattfinden können, müssen Bund und Kantone baldmöglichst schweizweit einheitlich entscheiden. Das Erziehungsdepartement informiert, sobald dieser Entscheid vorliegt.