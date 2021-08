Regisseur verpatzt neuen Film – Ende schlecht, alles schlecht Eigentlich wäre M. Night Shyamalan ein guter Filmemacher – hätte er nicht dieses eine Problem. Matthias Lerf

Regisseur M. Night Shyamalan am Strand, an dem sich Unglaubliches abspielt. Foto: Universal Pictures

Es beginnt gut. Eine Familie macht Ferien. Es ist ein Traumresort und erst noch ziemlich billig, «gefunden im Internet», wie die Frau erklärt. Aber spätestens am abgelegenen Geheimstrand der Anlage, der angeblich nur den besten Gästen vorbehalten bleibt, wird klar, dass da seltsame Dinge geschehen. Papa, Mama und die beiden Kinder erleben Abscheuliches. Und im Publikum beginnt man sich zu fragen: Wie wird das enden?

Nie ist die Frage so berechtigt wie in einem Film von M. Night Shyamalan. Der in Indien geborene US-Filmemacher durchläuft eine wechselhafte Karriere, er arbeitete für grosse Hollywoodstudios und drehte unabhängige, kleinere Filme. Aber eines ist fast all seinen Werken gemeinsam: Am Ende gibt es einen Twist. Und der misslingt.