Gehamsterte Impfdosen – Ende Jahr kann die Welt durchgeimpft sein – aber es gibt ein Problem Der Turbo für die Herstellung der Impfstoffe ist gezündet: Bis Ende Jahr wird es 20 Milliarden Dosen geben. Nun tut sich eine neue Frage auf. Isabel Strassheim

Nach anfänglichem Mangel kommt jetzt die Schwemme: Es gibt genug Impfspritzen für die ganze Welt. Foto: Raphael Moser

Der amerikanische Computer-Neurowissenschaftler Marin Gjaja führt seit rund einem Jahr über alle Bestellungen von Covid-Impfdosen weltweit Buch und weiss, welches Land wann wie viel eingelagert und verimpft hat. Er ist weder Staatsbeamter, noch gehört er einer Nichtregierungsorganisation an, sondern dem für kühle Analysen bekannten Unternehmensberater Boston Consulting Group (BCG). Umso mehr erstaunt, was Gjaja sagt und wovor er warnt.

«Die USA werden schon diesen Monat viel mehr Impfdosen haben, als sie brauchen», hat Gjaja errechnet. Kanada werde der nächste Staat sein, bei dem sich schon bald riesige Lager an Impfstoff bildeten. Dann folgen Grossbritannien und Westeuropa. Denn die Produktion der Impfdosen sei voll angelaufen – etwa auch bei Lonza in Visp – und mittlerweile höher als die aktuelle Verimpfung in den Staaten, die sie bestellt hätten.